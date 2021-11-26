«Ви служите олігарху». Зеленський оголосив війну Шустеру

Керівник держави заявив, що «бореться за Україну»

Савік Шустер зі своїм політичним токшоу, яке виходить на телеканалі «Україні24» олігарха Ріната Ахметова, є одним із чинників дестабілізації ситуації в Україні. Про це під час сьогоднішнього пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський.

В якості прикладу президент навів ситуацію з енергетичною кризою та нестачею запасів вугілля для теплової генерації, коли олігархічні ЗМІ почали критикувати керівництво держави, попри те, що теплова генерація в Україні у значною мірою є цариною приватних компаній.

Тому я і кажу, що це медіа-війна і ви служите олігарху, вже не олігарху, великий бізнесмен, тому ще через кілька місяців (буде імплементовано закон про олігархів – «Главком»), ось тоді ми зможемо назвати цих людей олігархами і так далі. Тому, хочете ви цього чи не хочете, це так. А я роблю свою роботу щоденно. Захищаю державу, ось і все. Тому ми по різні боки», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, також під час пресмарафону голова держави зробив гучну заяву про те, що оточення Ахметова готує державний переворот в Україні.

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