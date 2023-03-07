Питання дозволу на виїзд чоловіків за кордон розглядатиметься на Ставці – Данілов

Данілов підтримує зміни до законодавства, спрямовані на розширення умов виїзду чоловіків за кордон під час війни, однак засуджує ганебні дії деяких артистів

На найближчому засіданні Ставки головнокомандувача буде розглянуто питання дозволів на виїзд чоловіків за кордон, зокрема – артистів. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, більшість не розуміє, що дозвіл на виїзд з України під час воєнного стану передбачає необхідність повертатись. Він розповів, що в грудні 2022 року Міністерством культури було видано дозвіл на виїзд шістьом артистам. Вони представляли Україну, однак коли настав час їхати назад – не зробили цього.

«Вони зухвало починають коментувати й викладати в пабліки, що вони такі розумні, а інші мають воювати... Я чітко усвідомлюю собі, що такі «артисти» будуть в іншому місці «виступати», коли повернуться... На засіданні Ставки, яка буде найближчим часом, питання, хто, скільки, яке відомство давало дозвіл, буде на порядку денному і міністр безпосередньо буде звітувати на засіданні Ставки», – заявив Данілов.

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За його словами, йдеться про справедливість, адже всі мають докладати зусиль для перемоги України.

«Не можеш воювати? Будь ласка, працюй, сплачуй податки. Не можеш працювати? Допомагай, як можеш. Але от отак ганьбити країну – це не дозволено нікому», – додав посадовець.

Водночас Данілов підтримує зміни до законодавства, які спрямовані на «посилення цих процесів» – умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Нагадаємо, що стендап-комік та учасник підкасту Srakadupa Андрій Щегель в інтерв'ю тележурналісту Роману Скрипіну для його ютуб-каналу «16+» зізнався, що виїхав із України.

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До слова, Міністерство культури та інформаційної політики відреагувало на інтерв’ю українського стендап-коміка Андрія Щегеля, який заявив про втечу з країни під час повномасштабної війни.

Раніше «Главком» писав, що музикант Володимир Дантес гнівно звернувся до колег, які отримали дозвіл на виїзд за кордон і не повернулися.