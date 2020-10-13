Протестувальники у США знесли пам'ятники Лінкольну і Рузвельту



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На День Колумба в Портленді пройшла акція «День гніву корінних народів»

Перед тим, як знести статуї, протестувальники побили шибки в будівлі Історичного товариства Орегону

Під час маніфестації, приуроченої до Дня Колумба, протестувальники в Портленді (штат Орегон, США) знесли статуї американських президентів Теодора Рузвельта й Авраама Лінкольна.

Як повідомляє видання The Oregonian, на акції «День гніву корінних народів» зібралися близько 200 осіб.

Перед тим, як знести пам'ятники, протестувальники побили шибки в будівлі Історичного товариства Орегону. А на його фасаді вивісили плакат з написом «Припиніть вихваляти расистів, колонізаторів, убивць».

ЗМІ нагадує, що Рузвельт виступав з расистськими висловлюваннями на адресу корінних жителів США.

Як відомо, протести проти расизму все частіше призводять до осквернення і знищення пам'ятників історичним постатям. Так, в червні був знесений пам'ятник Колумбу місті Річмонд (штат Вірджинія).

Згодом демонстранти знесли черговий пам’ятник Колумбу.

Також влада Чикаго прибрала два пам'ятника Колумбу.

Як повідомлялося, десятки міст США охоплені акціями протесту, що супроводжуються заворушеннями. Вони почалися після смерті в Міннеаполісі темношкірого Джорджа Флойда, який помер після грубого арешту.