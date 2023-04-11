Плани окупантів та забезпечення українських підрозділів. Зеленський провів засідання Ставки

Члени Ставки обговорили питання підвищення ефективності системи керування Збройними силами

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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«Учасники заслухали доповіді щодо загальної оперативної обстановки на передовій та ситуації на ділянках фронту в межах зон відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ», – йдеться в повідомленні.

Керівництво розвідки поінформувало про ймовірні дії держави-агресора в найближчій перспективі. Учасники засідання також проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами.

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Крім того, було продовжено розгляд питання щодо комплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою новостворених бригад сил оборони.

Серед іншого члени Ставки обговорили питання підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань сил безпеки й оборони України під час виконання бойових завдань.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, триває 412-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках.