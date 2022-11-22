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Зеленський виступив перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський виступив перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції (відео)
Офіс президента

Президент про війну в Україні: «Це зіткнення двох протилежних ставлень до людей і до життя»

Коли в місто приходить Росія, там не залишається взагалі нічого від нормального життя. Вона приносить репресії та знущання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції. 

Зеленський зазначив, що зараз ідеться не просто про зіткнення Росії і України. Це зіткнення двох протилежних ставлень до людей і до життя. 

«Коли ж український прапор повертається на звільнену територію, ми робимо все, щоб разом із ним повернулося нормальне життя. Ось чому Україна так вдячна всім, хто підтримує нас, нашу оборону, фінанси, відбудову. Це буквально допомога в порятунку життя», – зазначив президент.

Глава держави закликав учасників Конгресу мерів і голів муніципалітетів Франції бути конкретними в допомозі й підтримати захист наших міст і громад від терору.

Нагадаємо, вчора Зеленський звернувся до учасників асамблеї НАТО. Президент закликав парламенти держав-членів НАТО підтримати заявки України на членство в ЄС та Альянсі, а також посилити санкції проти РФ. 

Теги: росія війна Володимир Зеленський Україна президент

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