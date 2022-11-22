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Зеленська розповіла, як дружина Ердогана допомагає українським дітям

Надія Клочко
glavcom.ua
Зеленська розповіла, як дружина Ердогана допомагає українським дітям
Вихованці одеського будинку дитини разом із персоналом і медиками приїхали до Анкари
фото: Олена Зеленська

До Туреччини було евакуйовано вихованців одеського дитячого будинку

Перша леді Туреччини Еміне Ердоган посприяла евакуації до Анкари одеського будинку дитини «Сонечко». Днями 34 вихованці закладу разом із персоналом і медиками приїхали до турецької столиці. Про це повідомила дружина президента України Олена Зеленська.

«Не буває ціннішого результату роботи, аніж врятовані діти. Ніж дитинство, яке вдається їм повернути. У липні перша леді Туреччини Еміне Ердоган, виступаючи на нашому Саміті перших леді та джентльменів, закликала: «Працюймо разом для підтримки жінок і дітей, які стали жертвами війни». Уже тоді пані Еміне робила все, щоб українські діти – вимушені переселенці почувалися в Туреччині як удома.

У жовтні, коли я відвідувала Туреччину, ми з пані Еміне домовилися про евакуацію одеського будинку дитини «Сонечко»: надто небезпечно для дітей лишатися в місті, яке постійно обстрілюють. І ось днями 34 вихованці закладу разом із персоналом і медиками приїхали до Анкари», – розповіла Зеленська.

Українська перша леді зазначила, що наймолодшому з евакуйованих десять місяців.

«У дітей тут комфортні класи та спальні кімнати. Повністю забезпечено медичну допомогу й реабілітацію. У наших вихователів і медиків нормальні робочі умови. Місцеві соціальні працівники й перекладачі допомагають адаптуватися», – зазначила вона.

Зеленська наголосила, що «вкотре співпраця з першими леді дає дуже вагомий результат».

«Я вдячна Еміне Ердоган за чуйність та особисту турботу про наших дітей. Це та необхідна й своєчасна підтримка, яка є основою нашої співдружності перших леді», – йдеться у повідомленні.

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Зеленська розповіла, як дружина Ердогана допомагає українським дітям фото 5
Зеленська розповіла, як дружина Ердогана допомагає українським дітям фото 6

Нагадаємо, раніше на Варшавському безпековому форумі українському народу присудили польську Премію лицаря свободи. Її вручають тим, хто сприяє захисту свободи, справедливості та демократії. Премію було вручено першій леді України Олені Зеленській. 

Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган діти Одеса війна Олена Зеленська

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