Польський історик запропонував шлях до польсько-українського примирення

У Польщі сподіваються на готовність України до співпраці

Якщо українці погодяться на спільні археологічні роботи в Україні і в Польщі щодо ексгумації жертв політичних конфліктів у ХХ ст., можна буде говорити про повне польсько-українське примирення. Про це заявив керівник сектору з питань увічнення пам'яті польського ІНП Адам Сівек у розмові з кореспондентом Польського Агентства Преси. «Я був би



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У Польщі сподіваються на готовність України до співпраці

Якщо українці погодяться на спільні археологічні роботи в Україні і в Польщі щодо ексгумації жертв політичних конфліктів у ХХ ст., можна буде говорити про повне польсько-українське примирення. Про це заявив керівник сектору з питань увічнення пам'яті польського ІНП Адам Сівек у розмові з кореспондентом Польського Агентства Преси.

«Я був би щасливий, якщо би удалося домовитися з українською стороною про те, щоб в наступному році знову розпочати спільні археологічні роботи в Україні і в Польщі. Я надіюся, що попри нинішню кризу ми до цього прийдемо. Ми можемо навіть почати з пошуків на території Польщі — з нашого боку це був би жест доброї волі», — говорить Сівек.

За словами польського історика, з польського боку немає жодних перешкод для проведення таких робіт. «В Польщі треба також впорядкувати справу з могилами українців, які загинули в результаті акцій помсти польського підпілля або в результаті пацифікації, здійсненої комуністичними формуваннями – ми хочемо і маємо кошти для того, щоб це робити, але повторюю: нам потрібна співпраця з українцями в цій справі», — резюмує Сівек.

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