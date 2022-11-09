Помер екснардеп Юрій Кармазін 

Політикові було 65 років

Сьогодні, 9 листопада, перестало битися серце Юрія Анатолійович Кармазіна. Про це повідомив громадський діяч Дмитро Беспалий.

«Людина-легенда. Справжня людина та політик. Щирі співчуття всім його рідним і близьким. Царство небесне! Вічна пам'ять!», – пише Беспалий.

Смерть політика підтвердили також рідні на його сторінці.

«Сьогодні о 10.00 перестало битися серце Юрія Анатолійович Кармазіна, люблячого батька, чоловіка, людини, який вкладав душу у майбутнє країни, але серце його завжди належало лише родині. Нажаль, воно перестало битися. Сім’я втратила частину себе, а країна її творця», – повідомили рідні.

Кармазін у різні роки входив до фракцій «Громада», «Солідарність», «Наша Україна», «Наша Україна – Народна самооборона». У 2013 році виступив одним із ініціаторів проведення референдуму щодо заборони компартії.

Родом політик із Звенигородки Черкаської області. Був одружений, має двох дорослих дочок.

Юрій Кармазін – український політичний діяч, суддя, доктор наук у області філософії, академік. Народний депутат України другого, третього і шостого скликань. Радник Президента України. Заслужений юрист України.

Нагадаємо, нещодавно на 97 році пішла з життя видатна науковиця, професорка НАОМА, докторка мистецтвознавства Людмила Міляєва. Про це повідомила пресслужба Національної академії мистецтв Україні. Людмила Міляєва – дружина художника Сергія Подерв'янського та мати артиста Леся Подерв'янського.

