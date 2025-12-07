Головна Країна Політика
Помер виконавець хіта «Танцюй зі мною повільно»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Помер виконавець хіта «Танцюй зі мною повільно»
Клименко з листопада перебував у комі через тяжку хворобу
фото: Adam/Facebook

Інформація щодо прощання зі співаком буде згодом

Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер 38-річний український співак Михайло Клименко, фронтмен гурту Adam. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку гурту в Instagram.

«На жаль, сьогодні вранці добре серце Міші зупинилося. Інформація щодо прощання з Мішею буде згодом», – йдеться у повідомленні.

Помер виконавець хіта «Танцюй зі мною повільно» фото 1

Зауважимо, що співак з листопада перебував у комі через тяжку хворобу – туберкульозний менінгіт.

Adam – український гурт з Києва. Гурт засновано у 2015 році в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) та його дружиною Сашею Норовою (вокалістка, актриса, танцівниця та художниця). Від початку своєї діяльності гурт зосереджувався на створенні пісень, що поєднують поезію та глибокий соціальний зміст, піднімають важливі соціальні теми та виражають емоційний досвід любові, кохання та взаємодії між людьми. Гурт також відомий своєю самобутністю в створенні відеокліпів, в яких Саша Норова та Михайло Клименко часто виконують функції режисерів, операторів, стилістів і декораторів.

Гурт складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) та В'ячеслава Шевченка (звук). На концертах гурту часто виступають запрошені музиканти. Найвідоміші їхні хіти – це «Повільно», «Таку як є», «Ау Ау» та інші.

Нагадаємо, що у листопаді співак Михайло Клименко, який є одним з учасників гурту Adam, впав у кому. Напередодні артист декілька місяців боровся з важкою хворобою.

