Пішов з життя легендарний англійський футболіст

Рекордсменом футбольного клубу «Вест Хем» за кількістю зіграних матчів (799) Біллі Бондс помер у віці 79 років. Про це повідомила пресслужба «Вест Хема», інформує «Главком».

Бондс виступав за «Вест Хем» з 1967 по 1988 рік. За цей період клуб двічі виграв Кубок Англії (1975, 1980 роки) і виходив у фінал Кубка володарів кубків (1976 рік).

Футболіст чотири рази отримував нагороду «Молот року» (найкращий гравець «Вест Хема» у сезоні) та був нагороджений орденом Британської імперії за заслуги перед футболом.

Як тренер Бондс двічі виводив «Вест Хем» у вищий дивізіон чемпіонату Англії.

«З розбитим серцем повідомляємо, що сьогодні ми втратили нашого улюбленого Тата. Він був відданий своїй сім'ї і був найбільш добою, вірною, безкорисливою і люблячою людиною. Тато всім серцем любив «Вест Хем Юнайтед» і його чудових уболівальників і дорожив кожною миттю, проведеною у клубі. Нас втішає думка про те, що його спадщина житиме вічно», – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).