На Сумщині померло немовля через недбалість батьків. Яке покарання їх чекає

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На Сумщині померло немовля через недбалість батьків. Яке покарання їх чекає
Двомісячне немовля померло через невстановлену вірусну інфекцію
фото: Поліція Сумської області

Дитина мала проблеми зі здоров’ям та ознаки виснаження

У Сумській області померло двомісячне немовля через неналежний догляд. Батьків дитини судитимуть за невиконання батьківських обов’язків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Сумської області.

У поліції повідомляють, що хлопчик, який народився 21 квітня 2024 року, через неналежний догляд своїх батьків мав проблеми зі здоров'ям. У дитини спостерігалися різке зниження ваги, затримка розвитку та наявні ознаки виснаження.

Батькам немовляти загрожує до п'яти років позбавлення волі
Батькам немовляти загрожує до п'яти років позбавлення волі
фото: Поліція Сумської області

Також батьки не звернулися вчасно до лікарів, коли немовля занедужало. Після цього, 15 липня 2024 року хлопчик помер через невстановлену вірусну інфекцію. «За даними експертів, між невиконанням матір’ю та батьком обов'язків та настанням смерті дитини є причинно-наслідковий зв’язок. Оскільки своєчасне звернення до медиків з проведенням відповідного лікування, дозволило б призупинити розвиток дистрофічних змін організму, покращити стан імунної системи й вплинули б на тяжкість перебігу інфекційних захворювань», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі поліція завершила слідство у справі та скерувала обвинувальний акт до суду. Батькам загрожує до п’яти років позбавлення волі відповідно до санкції ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

Раніше «Главком» писав про те, як батьки побили до смерті чотирирічного сина на Дніпропетровщині. На Дніпропетровщині подружжя судитимуть за обвинуваченням у вбивстві власної дитини. За даними слідства, пара до смерті побила чотирирічного сина. На тілі хлопчика виявили понад 20 тілесних ушкоджень. 

Як встановило розслідування, у липні 2025 року понад чотири доби жінка та чоловік руками, ногами та металевою трубою завдавали ударів у різні частини тіла дитини. Причиною таких знущань стали непослух та те, що син без дозволу взяв хліб і печиво.

діти смерть Сумщина поліція батьки немовля

