Лідерка «Лісапетного батальйону» підняла на руки відомого молодого артиста (відео)

На першому сольному концерті Волканова в палаці «Україна» лідерка «Лісапетного батальйону» підняла співака на руки просто на сцені
фото: Національний палац мистецтв України
23 листопада Дмитро Волканов дав свій перший сольний концерт у Палаці «Україна»
Під час першого сольного концерту українського співака Дмитра Волканова у палаці «Україна» лідерка гурту «Лісапетний батальйон» Наталя Фаліон підняла молодого артиста на руки прямо на сцені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний палац мистецтв України.
У процесі виступу молодого співака, автора та композитора Дмитра Волканова, родом із тимчасово окупованого Бердянську, стався яскравий епізод. Під час спільного номеру лідерка «Лісапетного батальйону» Наталя Фаліон раптово підняла артиста на руки, чим викликала неабияке пожвавлення у залі. Ця імпровізована сцена викликала гучний сміх та оплески глядачів.
