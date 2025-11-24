Лідерка «Лісапетного батальйону» підняла на руки відомого молодого артиста (відео)

Під час першого сольного концерту українського співака Дмитра Волканова у палаці «Україна» лідерка гурту «Лісапетний батальйон» Наталя Фаліон підняла молодого артиста на руки прямо на сцені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний палац мистецтв України.

У процесі виступу молодого співака, автора та композитора Дмитра Волканова, родом із тимчасово окупованого Бердянську, стався яскравий епізод. Під час спільного номеру лідерка «Лісапетного батальйону» Наталя Фаліон раптово підняла артиста на руки, чим викликала неабияке пожвавлення у залі. Ця імпровізована сцена викликала гучний сміх та оплески глядачів.

Під час першого сольного концерту українського співака Дмитра Волканова у палаці «Україна» лідерка гурту «Лісапетний батальйон» Наталя Фаліон підняла молодого артиста на руки прямо на сцені. pic.twitter.com/07WK68Lunn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 24, 2025

Співак та композитор Дмитро Волканов родом з тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі. Творчий шлях хлопця, який привів його до великого шоубізнесу, почався з телешоу «Х-фактор» ще в 2018 році. Там юнак потрапив у команду до Андрія Данилка, який і розгледів потенціал та талант хлопця. Після завершення шоу Дмитро в статусі суперфіналіста отримав запрошення працювати в колективі Вірки Сердючки.

Сольну карʼєру Дмитро Волканов розпочав у 2022-му, однак справжня популярність прийшла до хлопця у 2023-му. При цьому прогрес співака вражає, він показує себе в досить незвичному жанрі для молоді – шансон.

Найпопулярніший трек Волканова – «Наречена» – переглянули 10 млн разів на YouTube. Також серед пісень Дмитра Волканова такі відомі хіти, як «Намалюю», «Тебе знайшов», «Пиши мені», «Як моя любов» та інші.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

Солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон розповіла, що її син Віктор помер уві сні. Артистка згадала трагічну подію, що трапилася у 2018 році. Наталія Фаліон розповіла, що її син за життя був активним і не підозрював про серйозні проблеми із серцем.

Наталія Фаліон, якій нині 66 років, нещодавно вирішила спробувати ін’єкції краси: вколола ботокс. Однак досвід виявився не зовсім вдалим. Фаліон зізнається, що більше не планує жодних експериментів із зовнішністю.

Нагадаємо, що з життя пішов відомий український музикант Лесик Турко (Олег Турко). Він був співзасновником гурту Dzidzio.