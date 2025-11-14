У ДТП загинув правозахисник Павло Лисянський

Деталі дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинув Лисянський, невідомі

У ніч на 14 листопада в аварії загинув правозахисник Павло Лисянський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут стратегічних досліджень і безпеки.

Павло Лисянський був доктором філософії з політичних наук, докторантом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доцентом кафедри політичних наук Одеської юридичної академії, директором Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисником, лауреатом міжнародної премії у сфері захисту прав людини, дослідник зовнішньо інспірованого сепаратизму.

«Павло був справжнім другом. Тим, хто ніколи не підводив. Тим, хто завжди тримав слово. Тим, хто вмів підтримати так, що ставало легше навіть у найтемніші моменти. Його сила не лякала — вона давала опору. Його мудрість не тиснула – вона допомагала піднятися. Він був Людиною, яка жила і працювала для України — не заради слави, не заради посад, а заради людей. Захищав тих, кого ніхто не чув. Боровся з тим, із чим ніхто не хотів стикатися», – зазначено в дописі.

За словами колективу Інституту стратегічних досліджень та безпеки, Лисянський вчив студентів не тільки політиці – а гідності, сміливості та відповідальності. «Ми втратили не просто колегу. Ми втратили одного з найкращих. Сильного. Мудрого. Невтомного. Нашого Павла. Це безцінна і нестерпно болісна втрата. Але його смисли, його справи, його шлях – залишаться», – йдеться в повідомленні.

До слова, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.