Два вболівальники померли під час проведення підсумкового турніру ATP

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Два вболівальники померли під час проведення підсумкового турніру ATP
Підсумковий чемпіонат ATP відбувається з 9 по 16 листопада

Померли два чоловіки: одному з них було 70 років, іншому – 78

На Підсумковому чемпіонаті ATP у Туріні (Італія) померли два вболівальники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що померли два чоловіки: одному з них було 70 років, іншому – 78.

78-річний глядач знепритомнів на трибунах під час матчу італійця Лоренцо Музетті та американця Тейлора Фріца. Його доправили до лікарні у критичному стані, проте врятувати чоловіка не вдалося.

Перед цим у фан-зоні на площі неподалік арени стало погано 70-річному чоловікові.

Підсумковий чемпіонат ATP відбувається з 9 по 16 листопада.

Нагадаємо, рекордсмен Національної баскетбольної асоціації (НБА) за кількістю проведених матчів у статусі головного тренера американець Ленні Вілкенс помер у віці 88 років.

У 1960 році Вілкенс був обраний на драфті НБА під загальним шостим номером клубом «Сент-Луїс». 

Загалом у регулярних чемпіонатах НБА Вілкенс набрав 17772 очки і входить до топ-100 за цим показником. Він є дев'ятиразовим учасником Матчів зірок НБА, у 1971 році був визнаний найкращим гравцем Заходу. У сезоні-1969/70 став найкращим асистентом регулярного чемпіонату. Увійшов до ювілейних команд НБА, присвячених 50-річчю та 75-річчю організації.

Професійну кар'єру баскетболіста Вілкенс завершив у 1975 році.

Протягом кількох років він був тренером. Як тренер працював в «Атланті», «Портленді», «Клівленді», «Торонто» та «Нью-Йорку».

