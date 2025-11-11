Два вболівальники померли під час проведення підсумкового турніру ATP

Померли два чоловіки: одному з них було 70 років, іншому – 78

На Підсумковому чемпіонаті ATP у Туріні (Італія) померли два вболівальники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що померли два чоловіки: одному з них було 70 років, іншому – 78.

78-річний глядач знепритомнів на трибунах під час матчу італійця Лоренцо Музетті та американця Тейлора Фріца. Його доправили до лікарні у критичному стані, проте врятувати чоловіка не вдалося.

Перед цим у фан-зоні на площі неподалік арени стало погано 70-річному чоловікові.

Підсумковий чемпіонат ATP відбувається з 9 по 16 листопада.

