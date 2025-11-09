Пивоваров шокував моторошним вчинком, який зробив заради дівчини. Усе трапилося в морзі

Музикант навчався у Вовчанському медичному коледжі на фельдшера-акушера і часто залишався після пар на додаткові практичні заняття в морзі

Дівчина на ім’я Катерина, за словами співака, оцінила його «подвиг»

Український співак Артем Пивоваров приголомшив шанувальників несподіваною історією зі свого студентського минулого. Як виявилося, артист під час навчання у медичному коледжі на Харківщині зробив доволі моторошний учинок, щоб сподобатися дівчині. Як інформує «Главком», про це артист розповів у програмі Андрія Бєднякова «Де брехня?»

Пивоваров пригадав, як під час практики у морзі йому довелося пиляти череп людини. І все це – через симпатію до однокурсниці.

Музикант пояснив, що навчався у Вовчанському медичному коледжі на фельдшера-акушера і часто залишався після пар на додаткові практичні заняття в морзі. Саме там він намагався привернути увагу студентки, яка йому подобалася.

«Я ходив на практику до патологоанатома. Якось прийшов, а викладача, якого я знав, не було – інший чоловік. Він почув, як я підказую, і каже: «Ти що, найрозумніший тут? Бери ножівку й пиляй». І дав мені справжню пилку по металу. Ну я й почав пиляти», – згадав Пивоваров.

Дівчина на ім’я Катерина, за словами співака, оцінила цей «подвиг»: «Вона сказала: «Ну ти і бешкетник». І це спрацювало – ми почали спілкуватися».

Раніше повідомлялося, що співак, заслужений артист України Артем Пивоваров оголосив про реліз наступного (п'ятого) альбому своїх пісень у 2026 році. Перші композиції з нього були представлені на великому концерті у столичному Палаці спорту.

Нагадаємо, співак Артем Пивоваров буквально на днях представив нову роботу у межах свого авторського проєкту The Вуса. Композицію Mamma Mia він записав у дуеті з народним артистом Степаном Гігою.