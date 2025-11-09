Головна Скотч Шоу-біз
Пивоваров шокував моторошним вчинком, який зробив заради дівчини. Усе трапилося в морзі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Музикант навчався у Вовчанському медичному коледжі на фельдшера-акушера і часто залишався після пар на додаткові практичні заняття в морзі
фото: скріншот із відео

Дівчина на ім’я Катерина, за словами співака, оцінила його «подвиг»

Український співак Артем Пивоваров приголомшив шанувальників несподіваною історією зі свого студентського минулого. Як виявилося, артист під час навчання у медичному коледжі на Харківщині зробив доволі моторошний учинок, щоб сподобатися дівчині. Як інформує «Главком», про це артист розповів у програмі Андрія Бєднякова «Де брехня?»

Пивоваров пригадав, як під час практики у морзі йому довелося пиляти череп людини. І все це – через симпатію до однокурсниці.

Музикант пояснив, що навчався у Вовчанському медичному коледжі на фельдшера-акушера і часто залишався після пар на додаткові практичні заняття в морзі. Саме там він намагався привернути увагу студентки, яка йому подобалася.

«Я ходив на практику до патологоанатома. Якось прийшов, а викладача, якого я знав, не було – інший чоловік. Він почув, як я підказую, і каже: «Ти що, найрозумніший тут? Бери ножівку й пиляй». І дав мені справжню пилку по металу. Ну я й почав пиляти», – згадав Пивоваров.

Дівчина на ім’я Катерина, за словами співака, оцінила цей «подвиг»: «Вона сказала: «Ну ти і бешкетник». І це спрацювало – ми почали спілкуватися».

Раніше повідомлялося, що співак, заслужений артист України Артем Пивоваров оголосив про реліз наступного (п'ятого) альбому своїх пісень у 2026 році. Перші композиції з нього були представлені на великому концерті у столичному Палаці спорту. 

Нагадаємо, співак Артем Пивоваров буквально на днях представив нову роботу у межах свого авторського проєкту The Вуса. Композицію Mamma Mia він записав у дуеті з народним артистом Степаном Гігою. 

