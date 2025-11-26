Головна Скотч Шоу-біз
Заручини Melovin постановка? Відео, яке виводить співака на чисту воду

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Співак розповів, що наразі самотній і не зустрічається з кимось
фото з інтерв'ю Ніколаса Карми

Ще кілька тижнів тому в інтерв'ю блогеру Melovin божився, що не має коханої людини

Український співак Melovin 9 листопада запевняв в інтерв’ю блогеру Ніколасу Кармі, що у нього немає коханої людини. Проте вже 23 листопада стало відомо про його заручини з військовим парамедиком ЗСУ Петром Злотею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю.

В інтерв’ю співак розповідав, що є самотнім і не має романтичних стосунків. На питання Ніколаса, чи є у нього кохана людина, Melovin відповів: «Ні, дуже хочу, але поки нема». На уточнення, чи важко йому довго бути самотнім, співак сказав: «Після зради важко… Так, мені зрадив хлопець».

На запитання, з ким легше будувати стосунки – з хлопцями чи дівчатами – Melovin відповів: «З хлопцями легше, я їх добре розумію».

Вже 23 листопада Melovin опублікував у соцмережах знімки, на яких його партнер – інструктор та парамедик ЗСУ Петро Злотя – робить йому пропозицію руки та серця на Майдані Незалежності у Києві. Melovin прокоментував: «На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав «так».

Подія викликала хвилю обговорень у соцмережах, адже раніше співак божився, що не має коханої людини.

