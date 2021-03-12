Помер відомий журналіст і прессекретар В’ячеслава Чорновола

Понамарчук відомий активний учасник національно-визвольної боротьби за незалежність і демократичний устрій України

Помер відомий журналіст, громадський діяч, активний учасник національно-визвольної боротьби за незалежність і демократичний устрій України, беззмінний прессекретар В’ячеслава Чорновола, Дмитро Понамарчук.

Про смерть повідомив колишній народний депутат та політичний експерт Олександр Доній в Facebook.

«Прикра звістка, що пішов з життя Дмитро Понамарчук.. Дмитро значну частину свого життя присвятив служінню Народному Руху України та пам'яті В'ячеслава Чорновола...», – написав Доній.

Відповідно до дописів на сторінці журналіста, Понамарчук довгий час хворів. Під час тривалої хвороби з ним постійно був його син.

«Сьогодні уночі помер батько мого сина – Дмитро Понамарчук. Не висловлюйте співчуття мені, під час тривалої хвороби Дмитра його доглядав Славко», – написала Олена Бондаренко.

Як відомо, Дмитро Понамарчук був громадськии діячем, журналістом, беззмінним прессекретарем В’ячеслава Чорновола.

25 березня 1999 року лідер Народного Руху загинув у автокатастрофі. Саме він був в автівці з лідером «Народного руху», яка потрапила в аварію. Дмитро зазнав тяжких травм, але вже 9.09.1999 р. заснував Фонд вільних журналістів імені В’ячеслава Чорновола.

Понамарчук відомий активний учасник національно-визвольної боротьби за незалежність і демократичний устрій України, борець за незалежність України у ХХ сторіччі.