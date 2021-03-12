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    Помер відомий журналіст і прессекретар В’ячеслава Чорновола

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    Помер журналіст Дмитро Понамарчук - Помер відомий журналіст і прессекретар В’ячеслава Чорновола
    Помер журналіст Дмитро Понамарчук

    Понамарчук відомий активний учасник національно-визвольної боротьби за незалежність і демократичний устрій України

    Помер відомий журналіст, громадський діяч, активний учасник національно-визвольної боротьби за незалежність і демократичний устрій України, беззмінний прессекретар В’ячеслава Чорновола, Дмитро Понамарчук.

    Про смерть повідомив колишній народний депутат та політичний експерт Олександр Доній в Facebook.

    «Прикра звістка, що пішов з життя Дмитро Понамарчук.. Дмитро значну частину свого життя присвятив служінню Народному Руху України та пам'яті В'ячеслава Чорновола...», – написав Доній.

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    Відповідно до дописів на сторінці журналіста, Понамарчук довгий час хворів. Під час тривалої хвороби з ним постійно був його син.

    «Сьогодні уночі помер батько мого сина – Дмитро Понамарчук. Не висловлюйте співчуття мені, під час тривалої хвороби Дмитра його доглядав Славко», – написала Олена Бондаренко.

    Як відомо, Дмитро Понамарчук був громадськии діячем, журналістом, беззмінним прессекретарем В’ячеслава Чорновола.

    25 березня 1999 року лідер Народного Руху загинув у автокатастрофі. Саме він був в автівці з лідером «Народного руху», яка потрапила в аварію. Дмитро зазнав тяжких травм, але вже 9.09.1999 р. заснував Фонд вільних журналістів імені В’ячеслава Чорновола.

    Понамарчук відомий активний учасник національно-визвольної боротьби за незалежність і демократичний устрій України, борець за незалежність України у ХХ сторіччі.

    Теги: незалежність смерть Facebook хвороби журналіст час
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