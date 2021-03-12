У Чехії загинули двоє українських заробітчан

Трагедія сталася 9 березня

На заробітках у Чехії загинули двоє молодих українців. Це сталося внаслідок несанкціонованого проникнення в безкисневий ангар для зберігання яблук.

Цю інформацію Укрінформу підтвердили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

«За інформацією місцевих правоохоронних органів, згадані громадяни померли внаслідок несанкціонованого проникнення в безкисневий ангар для зберігання яблук. Консульство України в Брно оформлює документи для репатріації тіл померлих до України, підтримує зв'язок із рідними», – розповіли у пресслужбі.

Раніше видання Zaxid.net повідомило, що трагедія сталася 9 березня, а загиблими виявилися 30-річний та 31-річний чоловіки з Турки, що на Львівщині.

Голова Турківської міської громади Ярослав Паращич розповів виданню, що молоді чоловіки періодично їздили на заробітки до Чехії. Останнього разу перебували там близько двох місяців. Обоє були одружені, без батьків залишилися маленькі діти.

Нагадаємо, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице. Внаслідок ДТП загинули п'ять громадян України.

Станом на 12 березня у лікарнях Польщі залишаються 18 громадян України, двоє з них в тяжкому стані.

За попередньою версією, озвученою Міністерством закордонних справ України, водій машини не впорався з керуванням.