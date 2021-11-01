Зеленський вперше став лідером антирейтингу, а розрив у другому турі істотно скоротився – соціологи

Відносна більшість опитаних (40,1%) вважають, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої

Президент Володимир Зеленський вперше після президентських виборів 2019 року очолив антирейтинг українських політиків. Про це свідчать результат опитування Центру Разумкова.

На запитання «за кого з кандидатів в президенти України Ви не проголосуєте за жодних обставин?» найбільша кількість опитаних – 31,9% назвали Володимира Зеленського.

Опитування також підтвердило останню тенденцію до зниження електоральної підтримки Зеленського. За нього на виборах президента України готові проголосувати 18,7% від усіх опитаних.

За Петра Порошенка готові проголосувати 12,7% від усіх опитаних.

Інші кандидати суттєво відстають від лідерів. Юрій Бойко – 6,2%, Дмитро Разумков – 5,5%, Юлія Тимошенко – 5% від усіх опитаних. Інші кандидати мають меншу підтримку.

У другому турі за Володимира Зеленського готові проголосувати 55,6% серед тих, хто має намір взяти у виборах і визначився з вибором. За Петра Порошенка – 44,4%.

Як відомо, що у квітні 2019 року у другому турі Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів, Петро Порошенко – 24,45%. Таким чином за половину президентської каденції Володимир Зеленський втратив майже 20% підтримки, натомість підтримка Петра Порошенка на майже 20% зросла.

Соціологи також констатують, що про скандал» Pandora Papers чули понад 60% опитаних. Зокрема, щось чули про це розслідування, але не знають деталей 43,0% опитаних, а 18,1% відповіли, що добре поінформовані про нього. Переважна більшість респондентів (80,1%) вважають, що це неприпустимо, щоб найвищі посадові особи держави та провідні політики країни володіли офшорними рахунками за кордоном. Лише 9,1% опитаних не бачать нічого поганого у такій практиці. Водночас понад половина опитаних (55,3%) вірять інформації розслідування Pandora Papers про те, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном. Не вірять цій інформації 16,5% опитаних.

Понад половина опитаних чули про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків із російської приватної армії Вагнера – «Вагнергейт». Зокрема, щось чули про це, але не знають деталей, 36,3% респондентів, а 14,1% відповіли, що досить добре поінформовані про цю ситуацію. Близько половини опитаних (47,5%) нічого не знають про це. Серед тих респондентів, які хоча б щось знають про «Вагнергейт», 40,5% вважають головною причиною зриву операції цілеспрямовану передачу інформації з боку вищого політичного керівництва України. 15,1% обізнаних респондентів головною причиною зриву вважають брак професіоналізму та помилки з боку вищого політичного керівництва України, а 12,8% – непрофесіоналізм і помилки працівників українських спецслужб.

Відносна більшість опитаних (40,1%) вважають, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої. Трохи рідше (36,2%) респонденти відповідають, що нинішня влада (Зеленський) гірша, ніж попередня (Порошенко). Лише кожен п’ятий з опитаних (20,1%) вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 до 27 жовтня 2021 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Згідно з даними КМІС: пропрезидентскій політичній силі «Слуга народу» нині симпатизують 15,5% українців – ця політсила, згідно з останніми рейтингами, вперше за два роки посунулась із першого місця рейтингу, поступившись партії експрезидента Петра Порошенка.

До слова, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, що офшорний скандал, у якому фігурує студія «Квартал 95» і президент Володимир Зеленський, ще матиме продовження.



