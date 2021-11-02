Порошенко закликає Раду терміново ухвалити закон про кисневі станції
Порошенко зазначив, що питання про кисневі станції має бути розглянуте під час позачергового засідання парламенту
Опозиція зібрала необхідні підписи для проведення позачергового засідання і ухвалення закону про кисневі станції в лікарнях. Про це у відеозверненні повідомив п‘ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
Порошенко закликав терміново ухвалити закон 5460 у другому читанні.
«Я хочу подякувати кожному зі 155 народних депутатів, які поставили свої підписи, щоб скликати позачергову сесію для створення і фінансування масштабної програми встановлення стаціонарних кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я. В те, що проблем з киснем не існує, вірить лише одна людина в країні, та й той – Зеленський», – зауважив п’ятий президент.
«Ми всі пам’ятаємо, як минулого року влада навіть не здогадувалася, що для лікування ковідних хворих знадобиться кисень, і усвідомила це лише тоді, коли люди почали задихатися. А цього разу вже шукала диверсантів, які, мовляв, зупиняють кисневі заводи. А може то олігархи кисень випили?», – зауважив Порошенко.
«Натомість заклади, які дивом змогли встановити кисневі станції, в тому числі з нашою допомогою, не стикаються з критичною нестачею кисню. Оксигенна станція подає кисень під високим тиском по усій лікарні через централізовану систему трубопроводів і забезпечує повну незалежність лікарні від постачальників. Чому? Тому що станція генерує кисень з навколишнього повітря. Єдине, що для цього потрібне – це надійне енергопостачання. Тому ми вимагаємо забезпечити усі ковідні відділення ще й генераторами. Для чого? Щоб уникнути масового мору у випадку віялових відключень електроенергії, бо влада дилетантів забула підготувати енергетику до зими. Дефіцит газу, дефіцит вугілля, дефіцит електрики, дефіцити розуму і дефіцит досвіду. От такий діагноз», – говорить лідер «ЄС».
«Тому ми вимагаємо створити нову бюджетну програму, яка називається «Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я», а також передбачити відповідну субвенцію для місцевих бюджетів. За орієнтовними підрахунками кубічний метр кисню з кисневої станції коштує до двох гривень. Кубометр кисню з портативного кисневого генератора – вже сімдесят гривень. Тягати балонами – ще дорожче», – зазначає Петро Порошенко.
«Очевидно, що ковід це надовго, і відповідь на цей виклик потребує не лише тактичних, але і стратегічних рішень. Проблему кисню можна і треба вирішити раз і назавжди», – говорить п’ятий Президент.
«Дякую усім фракціям, і навіть кільком сміливцям-слугам, які, попри тиск з Офісу Зеленського, підтримали скликання позачергового засідання. Вимагаємо, аби вже завтра законопроєкт розглянув бюджетний і медичний комітет, а вже в четвер керівництво парламенту зобов’язане скликати позачергове засідання», – переконаний Порошенко.
«Лише за вчора, за один день померло від ковіду 700 українців. Нема нічого важливішого, ніж рятувати життя людей. Отже я закликаю «Слуг» згадати, що вони – не слуги Зеленського, і підтримати цей наш законопроєкт», – резюмує лідер партії.
Нагадаємо, минулої доби у столиці різко зросла кількість виявлених випадків коронавірусу. 1 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1738 осіб. Це на 1243 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 31 жовтня було зафіксовано 495 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 261 тис. осіб.
Також повідомлялося що нардепи ускладнили вхід до Ради для невакцинованих.