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    Політика

    Порошенко обіцяє взяти половину жінок до списку своєї партії

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    Марія Іонова прийшла на зустріч з Порошенком з шестимісячним сином Олександром - Порошенко обіцяє взяти половину жінок до списку своєї партії
    Марія Іонова прийшла на зустріч з Порошенком з шестимісячним сином Олександром

    Петро Порошенко планує оновити виборчий список «Європейської солідарності» великою кількістю жінок

    Вже за кілька днів дізнаєтеся, скільки жінок в нашому списку, але вже зараз можу сказати, що багато, сказано в дописі Петра Порошенка в фейсбук.

    Таку заяву п’ятий президент озвучив під час зустрічі з народною депутаткою Марією Іоновою в офісі «Європейської солідарності».

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    «Те оновлення, яке зараз відбувається в Європейській солідарності, ті нові сили, які долучаються, дають нам всі підстави для оптимізму», - сказав Порошенко.

    Він висловив впевненість, що саме принцип рівності між чоловіками та жінками треба пропонувати партії і з’їзду.

    Марія Іонова у відповідь заявила, що в регіонах в партійних структурах є сильні професійні жінки, і вони «чекають того сигналу».

    Наприкінці Порошенко закликав жінок приєднуватись до «Європейської солідарності».

    Нагадаємо, «Європейська солідарність» проведе другий етап з'їзду в неділю, 9 червня, на якому визначиться з передвиборчим списком на парламентські вибори.

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