Порошенко обіцяє взяти половину жінок до списку своєї партії



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Марія Іонова прийшла на зустріч з Порошенком з шестимісячним сином Олександром

Петро Порошенко планує оновити виборчий список «Європейської солідарності» великою кількістю жінок

Вже за кілька днів дізнаєтеся, скільки жінок в нашому списку, але вже зараз можу сказати, що багато, сказано в дописі Петра Порошенка в фейсбук.

Таку заяву п’ятий президент озвучив під час зустрічі з народною депутаткою Марією Іоновою в офісі «Європейської солідарності».

«Те оновлення, яке зараз відбувається в Європейській солідарності, ті нові сили, які долучаються, дають нам всі підстави для оптимізму», - сказав Порошенко.

Він висловив впевненість, що саме принцип рівності між чоловіками та жінками треба пропонувати партії і з’їзду.

Марія Іонова у відповідь заявила, що в регіонах в партійних структурах є сильні професійні жінки, і вони «чекають того сигналу».

Наприкінці Порошенко закликав жінок приєднуватись до «Європейської солідарності».

Нагадаємо, «Європейська солідарність» проведе другий етап з'їзду в неділю, 9 червня, на якому визначиться з передвиборчим списком на парламентські вибори.