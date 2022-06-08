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    Політика

    Порошенко «засвітився» в новому місті (фото, відео)

    Петро Порошенко повернувся із закордонного відрядження до України, його бачили у Львові - Порошенко «засвітився» в новому місті (фото, відео)
    Петро Порошенко повернувся із закордонного відрядження до України, його бачили у Львові
    фото з відкритих джерел

    П’ятий президент України був помічений у Львові

    Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко повернувся із закордонного відрядження до України. В соцмережах з’явилася фотографія, на якій Порошенко із дружиною, очільницею фракції «Євросолідарності» у Київраді, прогулюються вулицями Львова.

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    Петро і Марина Порошенки були помічені на похороні бійця 80-ї десантно-штурмової бригади Олексія Портмана, який загинув під Святогірськом. Відеозапис з похорону оприлюднив Twitter-канал програми «Факти».

    Після виїзду п’ятого президента України на саміт Європейської народної партії у Роттердам багато хто заявляв про те, що «Порошенко втік» і не повернеться до України. Так зокрема писали Telegram-канали, які пов’язують із Офісом президента.

    Крім того, думку про те, що Порошенко «втік» з України, розповсюджували численні російські ресурси в соцмережах та месенджерах, скажімо, популярний Telegram-канал Mash чи журналіст видання Regnum Платон Бесєдін.

    Нагадаємо, Петро Порошенко під час перебування у Європі виступив на саміті Європейської народної партії, заявивши, що майбутнє України – в ЄС і НАТО.

    У Польщі ж, на Європейському фінансовому конгресі п’ятий президент презентував програму економічного відновлення України.

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    Теги: Петро Порошенко Львів Україна Марина Порошенко
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    Порошенко «засвітився» в новому місті (фото, відео)