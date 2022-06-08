Порошенко «засвітився» в новому місті (фото, відео)

Петро Порошенко повернувся із закордонного відрядження до України, його бачили у Львові

П’ятий президент України був помічений у Львові

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко повернувся із закордонного відрядження до України. В соцмережах з’явилася фотографія, на якій Порошенко із дружиною, очільницею фракції «Євросолідарності» у Київраді, прогулюються вулицями Львова.

Петро і Марина Порошенки були помічені на похороні бійця 80-ї десантно-штурмової бригади Олексія Портмана, який загинув під Святогірськом. Відеозапис з похорону оприлюднив Twitter-канал програми «Факти».

Порошенко вже повернувся до України. Його помітили у Львові на похороні Олексія Портмана, бійця 80-ї десантно-штурмової бригади, який загинув у бою під Святогірськом у Донецькій області.



Інформація потребує перевірки pic.twitter.com/2t1SkBD6C5 — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) June 8, 2022

Після виїзду п’ятого президента України на саміт Європейської народної партії у Роттердам багато хто заявляв про те, що «Порошенко втік» і не повернеться до України. Так зокрема писали Telegram-канали, які пов’язують із Офісом президента.

Крім того, думку про те, що Порошенко «втік» з України, розповсюджували численні російські ресурси в соцмережах та месенджерах, скажімо, популярний Telegram-канал Mash чи журналіст видання Regnum Платон Бесєдін.

Нагадаємо, Петро Порошенко під час перебування у Європі виступив на саміті Європейської народної партії, заявивши, що майбутнє України – в ЄС і НАТО.

У Польщі ж, на Європейському фінансовому конгресі п’ятий президент презентував програму економічного відновлення України.