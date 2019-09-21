Порошенко про обшуки та допити: ДБР йде шляхом Януковича



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П’ятий президент України Петро Порошенко в ефірі програми «Рандеву»

За словами експрезидента, Янукович йшов таким шляхом, яким зараз йде Державне бюро розслідувань

П’ятий президент України Петро Порошенко вважає, що проведення безпідставних обшуків і допитів в рамках досудових кримінальних проваджень слідчими ДБР штовхають правоохоронну систему на хибний шлях, яким йшов режим Януковича, коли застосовував політичні переслідування проти своїх опонентів.

Про це Порошенко заявив в ефірі програми «Рандеву», повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

За словами експрезидента, якщо слідчі виконують забаганки соратників Януковича – це завдає удару по міжнародній репутації України та демократичних свободах громадян.

«Янукович йшов таким шляхом, яким зараз йде Державне бюро розслідувань. З благословення, я можу так передбачати, керівника Офісу Президента пана Богдана, близького партнера пана Портнова, колишнього заступника адміністрації Януковича. Це удар по українській владі і по державі Україна, щодо повернення політичних переслідувань. Якщо це буде їх вибір – поборемось», – наголосив Петро Порошенко.

Лідер «Європейської солідарності» нагадав про свій багаторічний досвід перебування в опозиції, який дає розуміння як протистояти тиску влади і захищати інтереси своїх виборців.

«Я і моя політична сила не боїмося нікого, ми чесно дивимося людям в очі. Я багато років був в опозиції, і ці хлопчики – вони не перші, хто хотіли запроторити Порошенка (за грати – ред). Ви дуже добре пам’ятаєте і 2003, і 2004 рік, і коли на канал були наїзди, і в 2007, і в 2008, і в 2012, і в 2013 роках. Нічого в них не вийде. У нас є достатньо механізмів захисту» – підкреслив п’ятий президент Петро Порошенко.

До слова, п’ятий президент України Петро Порошенко розповів, про що він 13 вересня свідчив у Державному бюро розслідуванні. Детективів цікавила ренаціоналізація Приватбанку і потрапляння в полон українських моряків.

Згодом стало віджомо, що слідчі Державного бюро розслідувань проводили допити звільнених з російського полону українських військових моряків у справі про «Керченський інцидент».