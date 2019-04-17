Порошенко розповів, як боротиметься за голоси прихильників Зеленського
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За словами Порошенка, він дуже цінує підтримку тих, хто голосуватиме за нього
Президент України, кандидат у президенти Петро Порошенко, звертаючись до прихильників свого опонента Володимира Зеленського, заявив, що буде боротись за кожен голос.
«60%, які поки що визначились голосувати за мого опонента. Друзі, я буду боротися за кожен ваш голос. Буду намагатися донести ті можливості, які відкриваються перед Україною у наступні п’ять років, і ті виклики і загрози, які концентруються перед Україною у зв’язку з російською агресією, і економічні ризики, і виклики соціально-економічній стабільності. І багато інших ризиків, якщо буде поставлена під сумнів компетентність, професійність і рішучість дій української влади», - сказав він.
За словами Порошенка, він дуже цінує підтримку тих, хто голосуватиме за нього.
«Дуже вдячний за ту віру, яку ви мені надаєте», - сказав глава держави.
До слова, за результатами останнього соцопитування, для 62,1% виборців Зеленського дебати не важливі взагалі.
Нагадаємо, 11 квітня група Рейтинг опубліковала свої дані соцдослідження: за Зеленського - 61% всіх опитаних (71% серед тих, хто визначився та прийде голосувати), за Порошенка - 15% (29%).
Соцопитування КМІС: в другому турі за Зеленського проголосує 72,2%, за Порошенка - 25,4%.
Щоправда за останній тиждень Порошенко скоротив розрив від Зеленського.
Джерело: Новое Время