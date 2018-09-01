Порошенко та Волкер скоординували подальші кроки з деокупації Донбасу



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Фото: Прес-служба президента України Президент Петро Порошенко провів зустріч зі Спецпредставником США по Україні Куртом Волкером

Президент зустрівся зі спеціальним представником США по Україні у Вашингтоні

Президент України Петро Порошенко зі спеціальним представником Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером обговорили безпекову ситуацію на Сході України та скоординували подальші кроки для деокупації Донбасу під час зустрічі у Вашингтоні.

Про це повідомила прес-служба президента.

Порошенко подякував США за продовження санкційної політики проти Росії та наголосив на важливості посилення тиску на РФ для негайного звільнення українських заручників.

Крім того, президент України та спецпредставник США обмінялися думками щодо посилення обороноздатності української армії та обговорили посилення співпраці між Україною і США для недопущення втручання Росії в українські вибори.

Раніше повідомлялося, що Курт Волкер у вересні здійснить візит до України.

Нагадаємо, Волкер розповів, коли Україна зможе застосувати Javelin проти російських військ.