  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Родини Небесної Сотні» вручили подяку Порошенку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юлія Цепун вручила Порошенкові подяку за підтримку сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих учасників Революції Гідності - «Родини Небесної Сотні» вручили подяку Порошенку
    Юлія Цепун вручила Порошенкові подяку за підтримку сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих учасників Революції Гідності

    Порошенко зазначив, що труднощі, з якими стикається Україна, величезні

    Громадська організація «Родини Небесної Сотні» подякувала п’ятому Президенту Петру Порошенку за те, що він продовжує відстоювати цінності, за які боролися учасники Революції Гідності.

    «З нагоди восьмої річниці Революції Гідності ми, ГО «Родини Небесної Сотні», хочемо подякувати за вашу боротьбу на Майдані. Всі ці вісім років ви підтримували і надавали допомогу родинам Героїв Небесної Сотні і учасникам Революції Гідності. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви не опускаєте руки, ви продовжуєте боротися, ви відстоюєте Україну, її інтеграцію в ЄС, за що стояли наші рідні захисники», – сказала під час зустрічі з Порошенком вдова Героя Небесної Сотні Андрія Цепуна, Голова правління ГО «Родини Небесної Сотні» Юлія Цепун.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    «Родини Небесної Сотні» вручили подяку Порошенку
    «Родини Небесної Сотні» вручили подяку Порошенку
    «Родини Небесної Сотні» вручили подяку Порошенку

    Вона також вручила Порошенкові подяку за підтримку сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих учасників Революції Гідності і з нагоди Дня Гідності та Свободи.

    «Для мене це насправді дуже цінно. Не віриться, що вже пройшло стільки років і з часів Помаранчевої революції, і з часів Революції Гідності», – відповів Петро Порошенко.

    Він зазначив, що труднощі, з якими стикається Україна, величезні.

    «Труднощі організовує нам агресор, труднощі організовує «п’ята колона», це труднощі з боку тих, кому «какая разница» і «мастеров разговорного жанра». Це труднощі від тих, хто знущався над подіями під час Революції Гідності, їх так званий гумор, коли «Беркуту» рекомендували взяти ебонітові палички, які будуть виробляти електрику, якщо бити учасників Майдану», – нагадав п’ятий президент.

    Теги: Петро Порошенко Небесна сотня (Євромайдан)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Родини Небесної Сотні» вручили подяку Порошенку