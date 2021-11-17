«Родини Небесної Сотні» вручили подяку Порошенку

Порошенко зазначив, що труднощі, з якими стикається Україна, величезні

Громадська організація «Родини Небесної Сотні» подякувала п’ятому Президенту Петру Порошенку за те, що він продовжує відстоювати цінності, за які боролися учасники Революції Гідності.

«З нагоди восьмої річниці Революції Гідності ми, ГО «Родини Небесної Сотні», хочемо подякувати за вашу боротьбу на Майдані. Всі ці вісім років ви підтримували і надавали допомогу родинам Героїв Небесної Сотні і учасникам Революції Гідності. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви не опускаєте руки, ви продовжуєте боротися, ви відстоюєте Україну, її інтеграцію в ЄС, за що стояли наші рідні захисники», – сказала під час зустрічі з Порошенком вдова Героя Небесної Сотні Андрія Цепуна, Голова правління ГО «Родини Небесної Сотні» Юлія Цепун.

Вона також вручила Порошенкові подяку за підтримку сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих учасників Революції Гідності і з нагоди Дня Гідності та Свободи.

«Для мене це насправді дуже цінно. Не віриться, що вже пройшло стільки років і з часів Помаранчевої революції, і з часів Революції Гідності», – відповів Петро Порошенко.

Він зазначив, що труднощі, з якими стикається Україна, величезні.

«Труднощі організовує нам агресор, труднощі організовує «п’ята колона», це труднощі з боку тих, кому «какая разница» і «мастеров разговорного жанра». Це труднощі від тих, хто знущався над подіями під час Революції Гідності, їх так званий гумор, коли «Беркуту» рекомендували взяти ебонітові палички, які будуть виробляти електрику, якщо бити учасників Майдану», – нагадав п’ятий президент.