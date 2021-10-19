Порошенко вимагає залучити міжнародних експертів до відбору суддів КСУ

Партія «Європейська солідарність» вимагає від пана Зеленського припинити блокаду конкурсу з обрання нового Спеціального антикорупційного прокурора

Партія «Європейська солідарність» наполягає на ухваленні законопроєкту щодо залучення міжнародних експертів і до добору суддів Конституційного суду. Про це повідомив лідер «ЄС» Петро Порошенко у Facebook.

Порошенко заявив, що партія підтримала поправки до закону про НАБУ. Також політсила закликає припинити блокаду конкурсу в САП.

«Як державницька опозиція, наша команда підтримала поправки до закону про НАБУ. Ми вважаємо, що участь авторитетних міжнародних експертів у конкурсній комісії з обрання директора НАБУ стане додатковою гарантією незалежності цього інституту, яку ми свого часу гарантували НАБУ. Ефективність саме такого принципу формування конкурсних комісій наша команда довела на бездоганному прикладі формування Вищого антикорупційного суду», – нагадав Порошенко.

Також політсила наполягає на ухваленні законопроєкту щодо залучення міжнародних експертів і до добору суддів Конституційного суду.

«Саме тому ми наполягаємо на ухваленні нашого законопроєкту щодо залучення міжнародних експертів і до добору суддів Конституційного суду. Ми також вимагаємо від пана Зеленського припинити блокаду конкурсу з обрання нового Спеціального антикорупційного прокурора. Рівно як і негайно віддати команду своїй монобільшості дати хід законопроєкту про ліквідацію одіозного ОАСК – Окружного адміністративного суду Києва, за що «Європейська Солідарність» так само готова проголосувати. Ще весною Зеленський подав цей закон як невідкладний, і тут же дав команду «Слугам» його не розглядати. Не можна так обманювати людей, бо, як вчить народна мудрість: з брехнею увесь світ обійдеш, а назад не повернешся», – наголосив Порошенко.





