Євросоюз привітав ухвалення закону про статус НАБУ та висловив пропозицію

Представництво ЄС готове підтримати прозорий процес відбору нового директора НАБУ

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас привітав ухвалення Верховною радою законопроєкту щодо змін до законодавства про Національне антикорупційне бюро України.

«Я вітаю сьогоднішнє прийняття змін до закону про НАБУ як позитивний крок на порядку денному української антикорупційної реформи. Представництво ЄС в Україні готове підтримати прозорий процес відбору нового директора НАБУ на основі заслуг», – написав Маасікас у Twitter.

Як відомо, Верховна Рада у вівторок ухвалила у другому читанні законопроєкт, за яким директора Національного антикорупційного бюро України має призначати та звільняти з посади Кабінет міністрів України.

За ухвалення закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України» (№ 5459-1) проголосували 304 народних депутати України.

Передбачається, що конкурсний добір на посаду директора бюро організовує та проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб, із яких три особи визначаються Кабінетом Міністрів та три особи – визначаються Кабміном на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.

Зазначимо, відповідний законопроєкт було схвалено Радою у першому читанні ще у травні.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Конституційний суд України визнав закон про НАБУ неконституційним у частині повноважень президента.

У листопаді 2020 року було зареєстровано законопроєкт, який дозволяє парламенту звільняти директора НАБУ.

У березні 2021 року у Зеленського заявили, що Ситник залишиться директором НАБУ до кінця своєї каденції. Проте термін його повноважень закінчується у квітні 2022 року.