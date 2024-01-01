Зеленський назвав головне завдання на цьому етапі війни з Росією

Зеленський підкреслив, що швидкість досягнення успіху залежатиме від військової допомоги, яку Україна отримає від західних партнерів

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що його першочерговим завданням на цьому етапі війни з Росією є захист сходу. Про це повідомляє The Economist.

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«Першочерговим завданням у сухопутній війні буде захист сходу, порятунок цих дуже важливих міст України, сходу і півдня, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, і захист критичної інфраструктури країни», – заявив він.

Зеленський наголосив, що швидкість досягнення успіху буде залежати від військової допомоги, яку Україна може отримати від своїх західних партнерів. Він також звернувся з проханням надати Україні крилаті ракети Taurus, німецького виробництва, з великим радіусом дії, здатні вибухати глибоко всередині об'єкта. Це дозволить Україні зруйнувати Керченський міст, оцінюваний у 4 мільярди доларів, тим самим практично відділивши Кримський півострів від Росії.

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«Росія повинна знати, що для нас це військовий об'єкт». Він припускає, що німці – не єдина західна держава, що стоїть на його шляху», – заявив він.

Зеленський, як і раніше, відкрито говорить про свої цілі на сході та півдні. Заявлена ним стратегічна мета – повернути Україну до її первісних кордонів – не змінилася і не зміниться, але він більше не встановлює тимчасові рамки і не обіцяє, скільки території Україна зможе деокупувати у 2024 році.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів першу в 2024 році міжнародну розмову – із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Нагадаємо, що у своєму новорічному привітанні Зеленський побажав Україні перемоги й миру. Він додав, що так само, як минулого 31 грудня, сьогодні ми кажемо: «Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий рік». Але цього року можемо додати: «Хоч би що він приніс, ми будемо сильнішими».