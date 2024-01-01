Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський назвав головне завдання на цьому етапі війни з Росією

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський назвав головне завдання на цьому етапі війни з Росією
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський підкреслив, що швидкість досягнення успіху залежатиме від військової допомоги, яку Україна отримає від західних партнерів

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що його першочерговим завданням на цьому етапі війни з Росією є захист сходу. Про це повідомляє The Economist.

«Першочерговим завданням у сухопутній війні буде захист сходу, порятунок цих дуже важливих міст України, сходу і півдня, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, і захист критичної інфраструктури країни», – заявив він.

Зеленський наголосив, що швидкість досягнення успіху буде залежати від військової допомоги, яку Україна може отримати від своїх західних партнерів. Він також звернувся з проханням надати Україні крилаті ракети Taurus, німецького виробництва, з великим радіусом дії, здатні вибухати глибоко всередині об'єкта. Це дозволить Україні зруйнувати Керченський міст, оцінюваний у 4 мільярди доларів, тим самим практично відділивши Кримський півострів від Росії.

«Росія повинна знати, що для нас це військовий об'єкт». Він припускає, що німці – не єдина західна держава, що стоїть на його шляху», – заявив він.

Зеленський, як і раніше, відкрито говорить про свої цілі на сході та півдні. Заявлена ним стратегічна мета – повернути Україну до її первісних кордонів – не змінилася і не зміниться, але він більше не встановлює тимчасові рамки і не обіцяє, скільки території Україна зможе деокупувати у 2024 році.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів першу в 2024 році міжнародну розмову – із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Нагадаємо, що у своєму новорічному привітанні Зеленський побажав Україні перемоги й миру. Він додав, що так само, як минулого 31 грудня, сьогодні ми кажемо: «Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий рік». Але цього року можемо додати: «Хоч би що він приніс, ми будемо сильнішими».

Теги: Запоріжжя росія війна Володимир Зеленський Україна Керченський міст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч Лаврова з главою іранської дипломатії відбулася на «полях» міністерської зустрічі п'яти прикаспійських країн
Росія та Іран домовилися про співпрацю проти західних санкцій
5 грудня, 2023, 17:16
Слуцький – голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ, який активно підтримує зовнішню політику Путіна
Кандидат у президенти РФ заснув під час засідання своєї партії
27 грудня, 2023, 16:02
Російська авіація 24 і 25 грудня втратила п'ять винищувачів, серед яких чотири Су-34 та один Су-30СМ
ЗСУ назвали кількість збитих літаків окупантів за 2023 рік
29 грудня, 2023, 15:35
Новорічне дерево прикрашене кульками
За 6 км від Бахмута: ЗСУ показали «головну ялинку країни»
4 грудня, 2023, 12:54
Ворог може цинічно атакувати Україну під час масових заходів
ЗСУ попередили українців про можливу небезпеку під час свят
6 грудня, 2023, 11:53
Президент розповів сенаторам про актуальну безпекову та економічну ситуацію в Україні
Візит Зеленського до Конгресу США: головні меседжі президента (фото)
12 грудня, 2023, 18:56
Комплекс Patriot і не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
Комплекс Patriot і не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
14 грудня, 2023, 18:48
вУпродовж останнього тижня у районі Оріхова було зафіксовано дев’ять випадків, коли росіяни з дронів скидали їдкий та легкозаймистий газ
Окупанти скидають на голови українських військових отруйний газ – CNN
19 грудня, 2023, 17:28
Ввечері 23 грудня ворожа армія атакувала житлові квартали Херсона
Ситуація в регіонах: загиблі на Херсонщині та ракетна атака на Кіровоградщину
24 грудня, 2023, 09:38

Події в Україні

Зеленський назвав головне завдання на цьому етапі війни з Росією
Зеленський назвав головне завдання на цьому етапі війни з Росією
Росіяни атакували передмістя Херсона: є постраждала
Росіяни атакували передмістя Херсона: є постраждала
В Авдіївці російський снаряд убив жінку
В Авдіївці російський снаряд убив жінку
ЗСУ вразили відео роботи українського снайпера
ЗСУ вразили відео роботи українського снайпера
У перший день нового року РФ атакувала Україну дронами: деталі атаки
У перший день нового року РФ атакувала Україну дронами: деталі атаки
Яка ситуація на найпекельніших ділянках фронту: дані Генштабу
Яка ситуація на найпекельніших ділянках фронту: дані Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші
47K
Відсьогодні в Україні зросли пенсії: у кого і на скільки
37K
З 1 січня змінилася кількість стажу для виходу на пенсію: скільки років треба відпрацювати
25K
У більшості областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу «Шахедів»
21K
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
19K
У Києві пролунали вибухи

Новини

За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:28
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 1 січня
Сьогодні, 04:59
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Вчора, 2023, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Вчора, 2023, 05:05

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua