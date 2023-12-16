Новий контрнаступ ЗСУ може розпочатися 2024 року: ЗМІ розкрили плани Залужного

Залужний все ж має план на 2024 рік, стверджує Welt

Україна намагається перейти до мобільної війни, яка так і не реалізувалася під час літнього контрнаступу

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний планує новий контрнаступ. Україна, ймовірно, збирає ресурси для операцій у 2024-му році. Про це повідомляє німецьке видання Welt.

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Видання зазначає, що Україна має «великі плани». Про це свідчить і список озброєння, який українське керівництво передало США. У цьому переліку – гелікоптери Black Hawk і Apache, а також винищувачі F-16 та F-18, ракетні комплекси великої дальності, танки Abrams, численні безпілотники та боєприпаси.

На думку німецького експерта Ніко Ланге, Україна намагається перейти до мобільної війни, яка так і не реалізувалася під час літнього контрнаступу.

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Відправною точкою нових наступальних дій, на думку співрозмовника видання, може стати Херсонська область, оскільки Сили оборони зараз утримують плацдарм на лівому березі Дніпра, продовжуючи його розширювати. Звідти до «слабкого місця росіян», Криму, – всього 60 кілометрів.

Нагадаємо, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Напередодні спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

Раніше стало відомо, що Байден і Білий дім працюють над тим, щоб Конгрес ухвалив пакет з підтримкою України. Американський президент закликав конгрес не робити російському диктатору Володимиру Путіну «подарунка» й ухвалити допомогу Україні до того, як Конгрес піде на канікули.

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Як відомо, у США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні. У зв'язку з цим президент Байден запросив у Конгресу понад $100 млрд, у які входять $60 млрд для України.

Так, згідно із цим запитом, частину грошей спрямують на додаткове озброєння та обладнання, щоб допомогти Україні досягти успіху на полі бою, а також поповнити запаси Міноборони США, витрачені на підтримку українців.

Також передбачене фінансування, серед іншого, на пряму бюджетну підтримку України, щоб допомогти їй продовжувати надавати життєво важливі послуги своєму народу та підтримувати свою економіку під час війни.

Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету. На початку грудня Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні. Проти проголосували всі республіканці та незалежний сенатор Берні Сандерс.