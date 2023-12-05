Держдеп США відзначив прогрес ЗСУ, попри складну ситуацію

Війська РФ міцно закріпилися на позиціях, однак і в цій ситуації ЗСУ продовжують досягати прогресу

У Держдепі США заявляють, що, не дивлячись на складну ситуацію на фронті через позиційне закріплення російських загарбників, українські військові продовжують досягати прогресу. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу, передає Укрінформ.

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«Щодо ситуації на полі бою – вона складна. Українські сили ведуть боротьбу проти російських військ, які міцно утримують позиції, і ми бачимо, як вони (українські війська – ред.) продовжують досягати успіхів», – зазначив він.

Речник Держдепу підкреслив, що ці успіхи були важкими.

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«Утім, ми побачили, як вони продовжують досягати прогресу. І минулого тижня у Брюсселі ми безпосередньо спілкувалися з міністром закордонних справ України з цього питання», – сказав Міллер.

Раінще повідомлялося, що 3 грудня, сили оборони України завдали удару по окупованому Луганську. Було уражено нафтово-мастильні склади росіян.

До слова, Україна веде розробку довгих ракет типу «Нептун», а також модернізацію зенітно-ракетних комплексів С-300 та «Бук».

Зазначається, що військово-політичне керівництво визначило завдання щодо виробництва озброєнь, техніки, ракет та боєприпасів.