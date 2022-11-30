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Посол України в Іспанії повідомив нові деталі вибуху у Мадриді

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Посол України в Іспанії повідомив нові деталі вибуху у Мадриді
фото: wikipedia

Погорельцев: «Якби не професійні дії співробітників посольства, наслідки би були значно серйозніші»

Пакунок, який сьогодні вибухнув на території посольства України в Іспанії, був адресований послу Сергію Погорельцеву. Про це повідомив сам пан посол у коментарі «Європейській правді».

Як зазначив Погорельцев, вибухівку заклали не у «лист», про що напередодні писали ЗМІ, а у пакунок розміру, значно більшого за лист з документами.

Пакунок без зворотніх даних не був схожий на пошту дипломатів і викликав у секретарки посла підозри.

Жінка передала «пошту» коменданту, відповідальному, серед іншого, за охорону посольства.

«У пакунку виявилася коробка, тож у коменданта з’явилися підозри і він сам – щоби нікого не було поруч – вийшов із цією «поштою» на подвір’я перед тим, як її відкрити. А щойно відкрив, почув, що там щось клацнуло, моментально її відкинув, і вже тоді почув вибух», - розповів Погорельцев, додавши, що коменданту пошкодило руки.

Погорельцев наголошує, що попри те, що йдеться не про потужну вибухівку, а про невеликий пристрій – наслідки були б іншими у разі, якби не обережність його підлеглих. «Я насамперед хочу відзначити співробітників посольства, бо якби не їхні професійні дії, наслідки би були значно серйозніші», - зазначив дипломат.

Погорельцев не став висувати припущення про те, хто міг надіслати небезпечний пакунок, але запевнив, що іспанська влада обіцяє докласти усіх зусиль для розслідування, а очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, щоби висловити підтримку, вже провів телефонну розмову з українським послом.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на вибух, який стався сьогодні у посольстві України в Іспанії. Міністр назвав інцидент атакою на дипломатичну установу і терактом. 

Як повідомлялося, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) сьогодні, 30 листопада, пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога.

Теги: вибух міністр Іспанія посол посольство розслідування влада

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