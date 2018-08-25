  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Посол України в США розказав, як треба нагадувати світу про Будапештський меморандум

    • Розсилка
    Президенти США, Росії та України під час підписання Будапештського меморандуму в 1994 році - Посол України в США розказав, як треба нагадувати світу про Будапештський меморандум
    Президенти США, Росії та України під час підписання Будапештського меморандуму в 1994 році

    Перший президент України міг би ініціювати обговорення питання Будапештського меморандуму у Вашингтоні, припустив Валерій Чалий

    Україні треба поставити питання виконання Будапештського меморандуму перед своїми партнерами. Посол України у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий в інтерв’ю «Главкому» зазначив, що посольство може організувати форум чи зробити круглий стіл у Вашингтоні задля обговорення цих питань, але для цього «має бути якась ініціатива».

    Чалий зазначив, що у тексті меморандуму і його положеннях не було зазначено чіткі механізми його виконання.

    У США стверджують, що дотримуються виконання меморандуму. Посол зазначив, що у рішеннях Конгресу є посилання на виконання Будапештського меморандуму і Хартії про стратегічне партнерство.

    Читайте також

    «Питання було не до них (країн, що підписали Будапештський меморандум, - «Главком»), а до нас. Чому ми пішли на підписання документа, у якого немає механізмів реалізації», - додав посол України в США.

    Цю тему варто знову внести у порядок денний міжнародної політики, і посольство України в США виконує відповідні доручення і направляє пропозиції до Конгресу, розповів Чалий.

    «Ми можемо запропонувати організувати форум, зробити круглий стіл хоч у Вашингтоні задля обговорення цих питань. Але не ми самі маємо це організовувати. Має бути якась ініціатива», - додав він.

    Чалий вважає, що і перший, і другий президенти України могли б зайняти активнішу позицію. Оскільки президент Леонід Кучма зайнятий роботою у тристоронньому мінському переговорному процесі, то питанням виконання Будапештського меморандуму міг би зайнятись Леонід Кравчук.

    «Якщо Леонід Макарович готовий проявити ініціативу, то ми підтримаємо. Він був у нас у Вашингтоні, зробив багато позитивного для роз’яснення ситуації щодо Криму. Леонід Кравчук був свідком того, як усе відбувалося і скільки коштів було вкладено в інфраструктуру Криму з боку Києва. Тобто він пояснив, що це був не подарунок, а велика відповідальність, ноша для України», - підсумував посол.

     Більше читайте в матеріалі: Посол України у США Валерій Чалий: Javelin краще купувати, аніж отримувати як допомогу

    Будапештський меморандум — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні. Повна назва документу - Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

    Читайте також
    США Леонід Кучма Меморандум посол посольство Леонід Кравчук президент Валерій Чалий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ