Посол України в США розказав, як треба нагадувати світу про Будапештський меморандум



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Президенти США, Росії та України під час підписання Будапештського меморандуму в 1994 році

Перший президент України міг би ініціювати обговорення питання Будапештського меморандуму у Вашингтоні, припустив Валерій Чалий

Україні треба поставити питання виконання Будапештського меморандуму перед своїми партнерами. Посол України у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий в інтерв’ю «Главкому» зазначив, що посольство може організувати форум чи зробити круглий стіл у Вашингтоні задля обговорення цих питань, але для цього «має бути якась ініціатива».

Чалий зазначив, що у тексті меморандуму і його положеннях не було зазначено чіткі механізми його виконання.

У США стверджують, що дотримуються виконання меморандуму. Посол зазначив, що у рішеннях Конгресу є посилання на виконання Будапештського меморандуму і Хартії про стратегічне партнерство.

«Питання було не до них (країн, що підписали Будапештський меморандум, - «Главком»), а до нас. Чому ми пішли на підписання документа, у якого немає механізмів реалізації», - додав посол України в США.

Цю тему варто знову внести у порядок денний міжнародної політики, і посольство України в США виконує відповідні доручення і направляє пропозиції до Конгресу, розповів Чалий.

«Ми можемо запропонувати організувати форум, зробити круглий стіл хоч у Вашингтоні задля обговорення цих питань. Але не ми самі маємо це організовувати. Має бути якась ініціатива», - додав він.

Чалий вважає, що і перший, і другий президенти України могли б зайняти активнішу позицію. Оскільки президент Леонід Кучма зайнятий роботою у тристоронньому мінському переговорному процесі, то питанням виконання Будапештського меморандуму міг би зайнятись Леонід Кравчук.

«Якщо Леонід Макарович готовий проявити ініціативу, то ми підтримаємо. Він був у нас у Вашингтоні, зробив багато позитивного для роз’яснення ситуації щодо Криму. Леонід Кравчук був свідком того, як усе відбувалося і скільки коштів було вкладено в інфраструктуру Криму з боку Києва. Тобто він пояснив, що це був не подарунок, а велика відповідальність, ноша для України», - підсумував посол.

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Будапештський меморандум — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні. Повна назва документу - Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.