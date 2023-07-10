«Потрібен чіткий сигнал». Зеленський розповів, чого очікувати від саміту НАТО (відео)

«Від України залежить безпекова реальність на східному фланзі НАТО»

Саміт НАТО може стати саме таким, який потрібен і Україні, і всьому Альянсу та глобальній безпеці. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Надзвичайно активно працюємо цими днями! Ще активніше, ніж будь-коли. І хоч ця робота майже на сто відсотків зараз – за лаштунками, її значення не менше, ніж будь-якої публічної роботи. Всі все розуміють. Кожен лідер, кожна держава. Навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз – зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз», – сказав він.

Президент подякував усім лідерам, кожній країні, які саме так і говорять і які ухвалили відповідні спільні декларації та заяви з Україною щодо нашої інтеграції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сміливість українських героїв відтерла від пилу історії всі цінності, заради захисту яких і було створене НАТО. Саме український східний кордон, кордон нашої держави й позиції наших воїнів – це та межа, яку більше ніколи не перейти російській диктатурі, що в різних формах, але завжди, завжди намагалася підкорити народи Європи. Від України залежить безпекова реальність тут, на східному фланзі НАТО. Коли ми подавали заявку на вступ у НАТО, ми говорили відверто: де-факто Україна вже в Альянсі. Наша зброя – це зброя Альянсу. Наші цінності – це те, у що вірить Альянс. Наш захист – це саме той елемент формули Європи, який робить її об’єднаною, вільною та в мирі», – зазначив глава держави.

На думку Зеленського, Вільнюс має все це підтвердити. Він додав, що зараз ще триває робота над вордингом, тобто над конкретними словами такого підтвердження, але вже зрозумілий той факт, що Україна буде в Альянсі.

Крім того, у Вільнюсі заплановані двосторонні зустрічі різного рівня – країни Європи, Америка, Канада, Японія… Пріоритети: протиповітряна оборона – Україна працює над створенням повноцінного повітряного щита.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також у Вільнюсі обговорюватимуть зброю для ЗСУ.

«Завтра, у день початку саміту, який тепер немислимий без України, буде вже 503-й день повномасштабної війни. Це багато говорить про нашу силу – силу українського народу, який в умовах такої війни, після стількох битв і днів має силу, без якої безпеку Європи – просто її вже не уявити. Я дякую вам, українські воїни, за цю силу! Дякую кожному солдату, матросу, кожному сержанту, кожному старшині, кожному офіцеру, кожному генералу! Я дякую всім, хто тренує наших воїнів! Дякую кожному волонтеру! Лікарям, які допомагають після поранень! Дякую всім нашим людям, які працюють заради української сили, української перемоги! Це честь для мене – представляти таких людей і таку Україну!», – завершив звернення український лідер.

Нагадаємо, триває 502-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також, ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.