Окупанти атакували Оріхів, Зеленський відвідає саміт НАТО. Головне за 10 липня

Російські загарбники скинули авіабомбу на місце видачі гуманітарної допомоги

Єнс Столтенберг підтвердив участь президента Зеленського у саміті НАТО. Росія скинула авіабомбу на місце видачі допомоги в Оріхові. В Україні розпочалось будівництво заводу з виробництва Bayraktar. Влада Сумщини проведе евакуацію із п'ятикілометрової прикордонної зони з Росією. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини 10 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Участь Зеленського в саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який пройде у Вільнюсу 11-12 липня. Генсек НАТО Столтенберг вважає, що цей саміт має наблизити Україну до НАТО.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, Зеленський відправився на саміт вже 10 липня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Удар по Оріхову

Російські загарбники скинули авіабомбу на місце видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області. За даними поліції, авіабомба майже повністю зруйнувала будівлю. Загинуло п'ять людей, проте рятувальна операція триває: під завалами й досі можуть перебувати люди.

Завод з виробництва Bayraktar

Завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar вже почали будувати в Україні. Він буде доволі великим.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що вироблятимуть й інші речі, про які поки не можна говорити.

Раніше повідомлялося, що будівництво заводу і облаштування Центру передбачає трансфер високих технологій, локалізацію виробництва найсучасніших БПЛА, ефективність яких перевірена і доведена на практиці. Для будівництва заводу з виробництва Bayraktar TB2 в Україні сформовано всю правову базу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Евакуація з Сумщини

Влада Сумщини проведе евакуацію із п'ятикілометрової прикордонної зони з Росією. Вона пов'язана із збільшенням артилерійських обстрілів. Якщо з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17 людей, з яких 1 дитина.

Водночас перебування у п’ятикілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги ЗСУ ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь, адже це буде наражати цивільних на ще більшу небезпеку.

Звільнення України

Наступальна операція українських сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках триває, за останній тиждень звільнено 10 кв. км. Від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 кв. км, що приблизно співмірно з площею міста Одеса. На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості.

На Бахмутському напрямку ЗСУ минулого тижня звільнили 4 кв. км землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 кв. км.