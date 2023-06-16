Іспанія передасть Україні бронемашини, польовий госпіталь і Leopard: подробиці

Два десятки бронетранспортерів вже 19 червня прибудуть з Іспанії до Польщі, звідки відправляться на потреби ЗСУ

Іспанія відправить Україні 20 бронетранспортерів, польовий госпіталь та чотири відремонтовані танки Leopard 2A4. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Іспанії.

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Голова іспанського міноборони Маргарита Роблес розповіла, що два десятки бронетранспортерів для українських військових прибудуть з Іспанії до Польщі вже 19 червня. Ця партія додасться до вже поставлених в Україну 40 БТР.

Крім того, очільниця відомства заявила, що чотири танки Leopard 2A4, які були на ремонті, також будуть передані на потреби наших Збройних сил.

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Також очікується передача польового госпіталю Role 2 plus. Перед його відправкою в Україну військові ЗСУ пройдуть навчання в Іспанії.

Як зазначається, такий шпиталь здатен підтримувати бригаду невідкладною хірургією та основними стабілізаційними, лабораторними та фармацевтичними послугами, розміщеними в 12 контейнерах.

Нагадаємо, уряд Іспанії висловив протест НАТО у зв'язку з тим, що альянс не включив іспанські компанії до планів розвитку оборонпрому Альянсу.

Як повідомлялося, Іспанія не передасть Україні винищувачі F-16, оскільки не має їх на озброєнні. Відповідно вона також не зможе навчати українських пілотів роботі з ними.

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До слова, в Іспанії знайдена нерухомість родичів міністра іноземних справ РФ Сергія Лаврова. Йдеться про дві квартири в Каталонії, записані на батьків Олександра Винокурова, підприємця та зятя очільника російського МЗС.