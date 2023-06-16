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Іспанія передасть Україні бронемашини, польовий госпіталь і Leopard: подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Іспанія передасть Україні бронемашини, польовий госпіталь і Leopard: подробиці
Іспанія відправить Україні ще чотири танки Leopard
фото: Pixabay

Два десятки бронетранспортерів вже 19 червня прибудуть з Іспанії до Польщі, звідки відправляться на потреби ЗСУ

Іспанія відправить Україні 20 бронетранспортерів, польовий госпіталь та чотири відремонтовані танки Leopard 2A4. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Іспанії.

Голова іспанського міноборони Маргарита Роблес розповіла, що два десятки бронетранспортерів для українських військових прибудуть з Іспанії до Польщі вже 19 червня. Ця партія додасться до вже поставлених в Україну 40 БТР.

Крім того, очільниця відомства заявила, що чотири танки Leopard 2A4, які були на ремонті, також будуть передані на потреби наших Збройних сил.

Також очікується передача польового госпіталю Role 2 plus. Перед його відправкою в Україну військові ЗСУ пройдуть навчання в Іспанії.

Як зазначається, такий шпиталь здатен підтримувати бригаду невідкладною хірургією та основними стабілізаційними, лабораторними та фармацевтичними послугами, розміщеними в 12 контейнерах.

Нагадаємо, уряд Іспанії висловив протест НАТО у зв'язку з тим, що альянс не включив іспанські компанії до планів розвитку оборонпрому Альянсу.

Як повідомлялося, Іспанія не передасть Україні винищувачі F-16, оскільки не має їх на озброєнні. Відповідно вона також не зможе навчати українських пілотів роботі з ними. 

До слова, в Іспанії знайдена нерухомість родичів міністра іноземних справ РФ Сергія Лаврова. Йдеться про дві квартири в Каталонії, записані на батьків Олександра Винокурова, підприємця та зятя очільника російського МЗС.

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Теги: Іспанія госпіталь танки допомога ЗСУ

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