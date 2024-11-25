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Банкова вже вдруге планує звільнити керівника ГУР Буданова – ЗМІ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Банкова вже вдруге планує звільнити керівника ГУР Буданова – ЗМІ
Джерело NV на Банковій зауважило, що деякі публічні кроки та заяви керівника ГУР нашкодили Україні
фото з відкритих джерел

Офіційної реакції Офісу президента видання не отримало

В Офісі президента хочуть забрати в Кирила Буданова крісло очільника воєнної розвідки, а на його місце призначити «більш лояльну до влади персону». Про це NV повідомило джерело у секторі безпеки та оборони України.

Як пише видання, спроби звільнити Буданова можуть активізуватися у грудні. Найбільше цей процес лобіюють, за словами співрозмовника редакції, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та заступник голови СБУ Олександр Поклад. Саме останнього хочуть призначити на посаду очільника ГУР, додав представник сектору безпеки та оборони.

Тим часом джерело NV на Банковій зауважило, що деякі публічні кроки та заяви керівника ГУР нашкодили Україні. Зокрема, йдеться про спецоперації в Африці, заяви про «каву в Криму» чи оборонні закупівлі в інших країнах.

«Є об'єктивна реальність і об'єктивні неправильні рішення. Чи треба, щоб настала відповідальність за це? Президент вирішить», – зазначив цей співрозмовник видання.

Офіційної реакції ОП видання не отримало.

У пресслужбі СБУ в коментарі NV спростували інформацію про плани щодо призначення Поклада керівником ГУР. Там зазначили, що «інформаційні вкиди щодо заступника глави СБУ зʼявляються систематично раз на місяць та мають схожу стилістику». Тематика таких ІПСО, як додали в СБУ, доволі широка: від різноманітних теорій змови, «сенсацій» щодо ситуації на фронті до нібито кадрових перестановок і конфліктів керівників Сил безпеки і оборони тощо.

«Такі інформаційні вкиди російських спецслужб є повністю безпідставними і використовуються ворогом виключно для досягнення власних цілей. Чутки про блокування якихось підрозділів ГУР чи інших складових Сил оборони є одним із елементів ворожої стратегії. Зокрема, і для того, щоб створити штучну напругу між військовим керівництвом нашої держави», – заявили в СБУ.

Водночас у спецслужбі запевнили, що подібні чутки не мають жодного підґрунтя.

Нагадаємо, наприкінці вересня цього року в медіа та соцмережах з’явились повідомлення про плани звільнення Буданова. Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирався змінювати міністра оборони Рустема Умєрова і начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

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Теги: Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак звільнення блокування Кирило Буданов

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