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Постпред Зеленського у Криму отримала мандат народного депутата

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Постпред Зеленського у Криму отримала мандат народного депутата
Під час парламентських виборів 2019 року Ташева було включено до виборчого списку партії «Голос» під № 26
фото: Таміла Ташева, Facebook

Ташева отримала депутатський мандат після смерті члена фракції «Голос» Олега Макарова

Центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву, яка обіймає посаду постійного представника президента України у Криму, обраним народним депутатом України. Про це йдеться у заяві ЦВК, опублікованій у Facebook.

Вона отримала депутатський мандат у зв'язку зі смертю члена фракції «Голос» Олега Макарова.

Зазначимо, що під час парламентських виборів 2019 року Ташева було включено до виборчого списку партії «Голос» під № 26.

При цьому співзасновник освітньої платформи Prometheus Іван Примаченко, який вище за Ташеву у виборчому списку, подав заяву про відмову від депутатського мандату.

ЦВК розглянула документ і визнала Івана Примаченка таким, який не набув депутатського мандата. Водночас Комісія визнала Тамілу Ташеву, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії «Голос» під № 26, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах.

Центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву, яка обіймає посаду постійного представника президента України у Криму, обраним народним депутатом України
Центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву, яка обіймає посаду постійного представника президента України у Криму, обраним народним депутатом України
фото: Центральна виборча комісія, Facebook

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо про смерть народного депутата від «Голосу» Олега Макарова, політику було 59 років. Макаров народився 24 липня 1965 року в Києві. Закінчив факультет міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відділення «міжнародне право». У 2013 році отримав ступінь MBA в Единбурзькій бізнес-школі, університет Геріот-Ватт.

«Главком» зібрав все із життя народного обранця, який присвятив життя юриспруденції.

Наразі до парламентської фракції «Голос» входять 19 народних депутатів.

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Теги: ЦВК партії смерть партія Голос

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