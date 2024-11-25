Головна Країна Політика
search button user button menu button

Сибіга домовився про розширення гуманітарної ролі Катару в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга домовився про розширення гуманітарної ролі Катару в Україні
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з катарським колегою Мохамедом Бін Абдулазіз Аль-Хулайфі у Римі
фото: Андрій Сибіга, мережа Х

Україна та Катар  домовилися про поглиблення співпраці у низці сфер

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з катарським колегою Мохамедом Бін Абдулазіз Аль-Хулайфі у Римі домовився про поглиблення співпраці та розширення гуманітарної ролі Катару.
Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х.

«У Римі я провів зустріч із державним міністром закордонних справ Катару Мохамедом Бін Абдулазіз Аль-Хулайфі, у ході якої подякував Катару за його гуманітарне лідерство у поверненні українських дітей. Я поінформував про ситуацію та нагальні енергетичні потреби України. Ми домовилися про поглиблення співпраці у низці сфер та розширення гуманітарної ролі Катару», – написав очільник МЗС України.

Нагадаємо, через Катар вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про зустріч з державним міністром з питань міжнародного співробітництва в Міністерстві закордонних справ Катару Лолвою Рашид Аль Хатер.

Як відомо, у результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України з ворожого полону 19 жовтня вдалося звільнити ще 95 українських захисників.

До слова, Катар став першою арабською країною, яка отримає безвізовий режим із США. Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Н. Майоркас, консультуючись із держсекретарем Ентоні Дж. Блінкеном, включив Катар до Програми безвізового режиму. Катар став першою арабською країною, яка отримала безвіз із Штатами. Про це повідомляє Міністерство нацбезпеки США на своєму сайті.

Читайте також:

Теги: Україна Катар Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ми не Німеччина і навіть не Польща (на жаль), але ми ніколи не були і не будемо Грузією чи Ічкерією (на щастя)»
Чому не варто порівнювати Україну з Грузією та Ічкерією
27 жовтня, 18:00
Воїн виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції/операції Обʼєднаних сил
Вважався зниклим безвісти від березня 2022 року. Згадаймо Руслана Штокала
30 жовтня, 09:00
Синички клюють кору на деревах – на дощову і сиру погоду
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 жовтня, 00:05
На війні загинув 23-річний український дзюдоїст із Дніпра, військовослужбовець ЗСУ Даніель Класс
Призер чемпіонату України з дзюдо. Згадаймо Даніеля Класса
31 жовтня, 09:00
Financial Times повідомило, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі
Кремль відреагував на чутки про переговори між Україною та РФ
30 жовтня, 13:59
Україна скликала Радбез ООН щодо розгортання північнокорейських військових
Україна скликала Радбез ООН щодо розгортання північнокорейських військових
30 жовтня, 17:25
Очільник Пентагону відмовив Зеленському у пріоритетному постачанні ATACMS в Україну – WSJ
Очільник Пентагону відмовив Зеленському у пріоритетному постачанні ATACMS в Україну – WSJ
10 листопада, 01:21
Росіяни увійшли до Куп’янська, в окупованому Криму впав міст: головне за ніч
Росіяни увійшли до Куп’янська, в окупованому Криму впав міст: головне за ніч
14 листопада, 06:42
Зустріч заступника міністра оборони України бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом компанії Frankenburg Technologies
Україна випробує естонські ракети, призначені для знищення дронів
8 листопада, 12:08

Політика

Сибіга домовився про розширення гуманітарної ролі Катару в Україні
Сибіга домовився про розширення гуманітарної ролі Катару в Україні
150 тис. українців повернулися в окупацію? Нардеп виступив із заявою після скандалу
150 тис. українців повернулися в окупацію? Нардеп виступив із заявою після скандалу
Президент призначив нового очільника Сумської міської військової адміністрації
Президент призначив нового очільника Сумської міської військової адміністрації
Німеччина та Україна обговорили співпрацю у виробництві ППО та бронетехніки
Німеччина та Україна обговорили співпрацю у виробництві ППО та бронетехніки
Американський дипломат пояснив, що трапиться, якщо план Трампа в Україні не спрацює
Американський дипломат пояснив, що трапиться, якщо план Трампа в Україні не спрацює
Україна досліджує уламки нової ракети, щоб протидіяти РФ – Зеленський
Україна досліджує уламки нової ракети, щоб протидіяти РФ – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
102K
Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?
44K
Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
18K
Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі
14K
Прогноз магнітних бур на 25-27 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Сьогодні, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Сьогодні, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
Вчора, 23:35
Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся літак російської авіакомпанії
Вчора, 22:30

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua