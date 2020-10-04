Сьогодні в Україні святкують День вчителя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дата встановлена згідно з Указом Президента від 11 вересня 1994 року

«Нове виховання потребує нових учителів» – Франко

У першу неділю жовтня в Україні традиційно святкують День працівників освіти. День працівників освіти, або як його ще називають День учителя – професійне свято всіх українських освітян. Дата встановлена «на підтримку ініціативи працівників освіти України» згідно з Указом Президента від 11 вересня 1994 року.

На сьогодні в українському освітньому секторі працюють близько 613 тисяч педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних працівників і управлінців. Вони опікуються 1,2 млн дошкільнят, навчають понад 4 млн школярів і близько 3 млн студентів.

Українська освіта має давні традиції та принципи, які сформувалися з часів Київської Русі та розвинулися й набули нових форм за часів Козацької держави. Це відкритість до світу, європейська орієнтація, прив’язка до християнських цінностей, ідеї гуманізму, домінанта гуманітарної освіти.

В давній Україні була створена унікальна й самобутня освітньо-наукова система, яка увібрала досвід країн Європи, була багатоплановою і багаторівневою, включала початкові, середні школи-колегіуми, спеціальні школи, вищі школи-академії, університети. Вона забезпечила практично повну грамотність населення країни, а також умови для формування і зростання української духовної, військової, світської, наукової еліти. Втім, потрапивши під «братню опіку» імперій, майже всі здобутки в освітній царині були загублені.

Після здобуття незалежності, в Україні ще довгий час використовувалась радянська система освіти.

Нині вагомого значення набуває реформування середньої освіти, як центральної ланки в освітній системі та основи для успішного здобуття освіти наступних рівнів й самоосвіти протягом усього життя. Разом з тим, реформа освіти також передбачає новий підхід до розвитку вчителя та його педагогічної свободи. Адже як колись казав Іван Франко, «нове виховання потребує нових учителів». І ці слова, як ніколи, на часі.

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Джерело: Укрінформ