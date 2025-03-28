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Україна отримала від США новий проєкт угоди про корисні копалини – Свириденко

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна отримала від США новий проєкт угоди про корисні копалини – Свириденко
За словами міністерки, Україна формує свою позицію щодо угоди про надра
фото з відкритих джерел

Глава Мінекономіки: «Будь-які публічні дискусії щодо цієї угоди завдають тільки шкоди»

Очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна отримала від США угоду про корисні копалини. Українська сторона наразі формує свою позицію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву чиновниці під час години запитань до уряду.

За словами Свириденко, консультації з українським парламентом буде проведено за необхідності.

«Будь-які публічні дискусії щодо цієї угоди завдають тільки шкоди. І заважають нести конструктивну дискусію з американськими партнерами. Як тільки буде досягнуто консенсусу ми вийдемо з публічною позицією», – каже вона.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа хоче підкоригувати умови угоди з офіційним Києвом щодо доступу американської сторони до українських корисних копалин.

Також зазначалося, що Сполучені Штати Америки запропонували Україні нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів, але питання атомних електростанцій у ній немає.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський заявив, що про укладання угоди щодо корисних копалин говорити зарано.

До слова, США наполягають на новій угоді про українські копалини, яка включатиме нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість.

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Теги: Юлія Свириденко корисні копалини США переговори

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