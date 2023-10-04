Президент назвав труднощі українського контрнаступу

Українським військовим на фронті бракує озброєння

Президент України Володимир Зеленський пояснив, у чому полягає складність нинішнього контрнаступу Збройних сил України. Про це він сказав в інтерв’ю Sky TG24.

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За словами Зеленського, українським військовим на фронті бракує озброєння. Йдеться передусім про боєприпаси і засоби протиповітряної оборони. Крім того, він нагадав, що рух наших військових сповільнюють і ворожі мінні поля.

А згодом перед Україною постане ще один виклик – зима.

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«Ми маємо пройти її, не втративши ініціативи на полі бою», – наголосив президент.

Також глава держави підкреслив, що всі хочуть побачити швидкий результат на полі бою, однак не слід забувати, що це масштабна війна, яка триває майже два роки.

«Є втома, але ми дуже мотивовані і ми все зробимо. щоб перемогти нашого ворога», – додав він.

Нагадаємо, українські сили мають успіх у трьох районах.