Президент підписав указ про призначення нового голови Запорізької ОДА



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Головою Запорізької ОДА став Віталій Боговін

Віталій Боговін на цій посаді змінив Віталія Туринка

Кабінет міністрів призначив Віталія Боговіна керівником Запорізької обласної державної адміністрації. ще 20 травня. А відповідний указ президента опубліковано 11 червня.

«Призначити Боговіна Віталія Вікторовича головою Запорізької обласної державної адміністрації», - йдеться в указі.

Віталій Боговін на цій посаді змінив Віталія Туринка.

Віталій Боговін зізнався, що не має досвіду роботи на державній службі, але має досвід ведення бізнесу і мотивацію працювати у владі на користь людей.

У 2006 році заснував компанію «Бізон-Тех 2006» в Запорізькій області. У 2010 році спільно з бізнесменом Вадимом Коверником створили агрохолдинг LANDFORT та в 2016 році об'єднали усі активи в BKW Group.

На парламентських виборах 2019 року Боговін висувався на окрузі №78 від партії «Слуга народу», але його на кілька тисяч голосів випередив представник «Опозиційної платформи - За життя» Олександр Пономарьов. При цьому на окрузі був так званий «двійник» - самовисуванець від громадського руху «Слуга народу» Василь Боговін.