Зеленський затвердив нові правила отримання громадянства України

Для отримання громадянства України потрібно буде скласти іспити на знання української мови, історії та Конституції

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про нові правила отримання громадянства України. Про це йдеться у карточці законопроєкту на сайті Ради.

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Згідно з документом, відтепер для отримання громадянства України потрібно буде скласти іспити на знання української мови, історії та Конституції.

Нагадаємо, дискусія щодо обов'язкового іспиту для отримання громадянства України піднялася в українському суспільстві після того, як українське громадянство отримав російський журналіст Олександр Невзоров.

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До слова, у лютому Зеленський анонсував чергове «очищення» України від людей з паспортом Росії. Тоді українського громадянства позбавили низку колишніх топчиновників, зокрема: ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва; ексглаву МВС Віталія Захарченка; ексміністра освіти Дмитра Табачника; ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка; ексглави СБУ Олександра Якименка.