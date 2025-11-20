Головна Світ Соціум
Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ
Рязанський НПЗ постраждав від вогневого ураження ЗСУ
Сили оборони України завдали повторного удару по Рязанському нафтопереробному заводу та об’єктах російських окупантів, що забезпечують армію РФ пальним та боєприпасами

У ніч на 20 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Рязанський НПЗ у Рязанській області РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням українських військових, вогневе ураження спричинило пожежу в районі установок вторинної переробки нафти на Рязанському НПЗ, одному з найбільших заводів РФ із проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензини А-92/95/98/100, дизель, авіаційний гас, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки і забезпечує потреби повітряно-космічних сил російської армії.

«Окрім того, зафіксовано влучання по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати загарбників уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 20 листопада у декількох регіонах Росії прогриміли вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, однією з ціллю атаки став Рязанський НПЗ. Дрони атакували нафтопереробний завод у Рязані. Місцеві жителі Рязані повідомляють про численні вибухи, щонайменше 10 потужних вибухів пролунали у районі заводу.

Днями у російському місті Рязань вночі сталася масована атака невідомих дронів, які завдали ударів по об'єктах у районі нафтопереробного заводу (НПЗ). 

До слова, Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії припинив свою роботу після нічного удару українських безпілотників 11 листопада.

Теги: росія ЗСУ обстріл завод

