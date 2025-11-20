Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ

Сили оборони України завдали повторного удару по Рязанському нафтопереробному заводу та об’єктах російських окупантів, що забезпечують армію РФ пальним та боєприпасами

У ніч на 20 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Рязанський НПЗ у Рязанській області РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням українських військових, вогневе ураження спричинило пожежу в районі установок вторинної переробки нафти на Рязанському НПЗ, одному з найбільших заводів РФ із проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензини А-92/95/98/100, дизель, авіаційний гас, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки і забезпечує потреби повітряно-космічних сил російської армії.

«Окрім того, зафіксовано влучання по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати загарбників уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 20 листопада у декількох регіонах Росії прогриміли вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, однією з ціллю атаки став Рязанський НПЗ. Дрони атакували нафтопереробний завод у Рязані. Місцеві жителі Рязані повідомляють про численні вибухи, щонайменше 10 потужних вибухів пролунали у районі заводу.

Днями у російському місті Рязань вночі сталася масована атака невідомих дронів, які завдали ударів по об'єктах у районі нафтопереробного заводу (НПЗ).

До слова, Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії припинив свою роботу після нічного удару українських безпілотників 11 листопада.