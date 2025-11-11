Стало відомо, чи закриє Естонія кордон з Росією

Законопроєкт про закриття кордону з Росією зняли з розгляду

Парламент Естонії відхилив на першому читанні законопроєкт про повне закриття кордону з Росією, запропонований партією «Батьківщина». За ініціативу проголосували 20 депутатів, проти – 47, що призвело до зняття документа з розгляду. Для його прийняття було необхідно не менше 51 голосу на підтримку. Про це пише «Главком» з посиланням на rus.postimees.ee.

Законопроєкт передбачав обов'язок уряду оцінити необхідність закриття кордону та вжити заходів для забезпечення безпеки громадян Естонії. Автори ініціативи стверджували, що це дозволило б знизити ризики та запобігти інцидентам на лінії контролю.

Вони посилалися на «загострення ситуації на східному фланзі НАТО» і навели приклади порушень повітряного простору альянсу російськими безпілотниками, військові навчання «Захід-2025», а також провокації на кордоні, зокрема переміщення російських прикордонних буїв на річці Нарва.

До слова, Швеція оприлюднила фотографії російських літаків, які порушили кордон Естонії. Агентство Reuters отримало від Збройних сил Швеції кілька фотографій російських винищувачів МіГ-31, які порушили повітряний простір Естонії.

Нагадаємо, повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

Своєю чергою Міністерство оборони РФ заявило, що 19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і при цьому не порушили повітряний простір Естонії.

За повідомленням Міноборони, під час польоту російські «літаки не відхилялися від узгодженого маршруту і не порушували повітряний простір Естонії».