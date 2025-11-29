Головна Країна Політика
Зеленський: Цілком реально днями доопрацювати кроки для завершення війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українська делегація отримала необхідні директиви щодо ведення переговорів
фото: Офіс президента

Українська делегація отримала необхідні директиви щодо ведення переговорів у Сполучених Штатах

Президент України Володимир Зеленський відзначив конструктивну позицію американської сторони перед переговорами стосовно завершення війни, які відбудуться найближчим часом. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у своєму зверненні увечері в суботу, 29 листопада.

Президент повідомив, що увечері за американським часом українська делегація, яка братиме участь в переговорах, уже перебуватиме у Сполучених Штатах.

«Буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну», – наголосив Зеленський.

За його словами, українська делегація отримала необхідні директиви щодо ведення переговорів.

«Я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами», – підсумував президент.

Раніше журналіст Financial Times Кристофер Міллер повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров зустрінеться в Маямі з посланцями президента США Дональда Трампа цими вихідними.

Як повідомлялось, керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до поїздки у США, де мали відбутися переговори з представниками американського лідера. 

За словами президента України Володимира Зеленського, переговорна група обговорюватиме пункти угоди, які вдалося узгодити у Женеві, аби зробити документ дієвим. Зеленський наголосив, що українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

Варто зазначити, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.

До слова, очільник РФ Володимир Путін заявив, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою «безглуздо».

