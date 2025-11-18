Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 19 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 19 листопада в церковному календарі – День пам’яті святого пророка Авдія

19 листопада православна церква вшановує пам'ять святого пророка Авдія. Авдій є одним із 12 малих пророків, і його постать шанується як захисник домашнього вогнища та помічник у скруті.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 19 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Авдія

Яке релігійне свято відзначається 19 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

19 листопада православна церква вшановує пам'ять святого пророка Авдія. За різними версіями, Авдій жив у VIII–VI століттях до Різдва Христового. Він був родом із селища Віфарам, що поблизу Сихема. Особливе шанування пророк отримав за свою праведність та відданість Богу. Деякі перекази ідентифікують його з тим самим домоправителем царя Ахава, який під час жорстоких гонінь на пророків, що влаштувала цариця Єзавель, приховував сто пророків Господніх у двох печерах і годував їх хлібом і водою. Книга пророцтв Авдія – найменша за обсягом у Старому Завіті. Її центральна тема – пророкування Божого суду над народом Едома, який зловтішався над бідами Ізраїлю, та обіцянка відновлення Сіону. У народній традиції святого Авдія вважали покровителем домашнього вогнища та сімейного благополуччя, а його день присвячували родинним справам та турботі про дім.

Молитви дня

О, святий пророче Божий Авдіє! Ти, що мужньо зберіг віру в часи лихоліття і став захисником для гнаних пророків, молимо тебе: випроси у Всевишнього для нас, грішних, укріплення у вірі та допомогу в годину випробувань. Захисти наші домівки від усякого зла, подай мир і злагоду нашим сім’ям, навчи нас творити добро і бути милосердними. Нехай твоїми молитвами Господь просвітить наш розум і наставить на шлях спасіння.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо цього дня сильно дме вітер – це віщувало довгі та потужні зимові холоди.
  • Якщо йде сніг, то наступного літа буде великий урожай.
  • На Авдія Радетеля не можна було залишати будинок і подвір'я неприбраним, оскільки пророк шанувався як захисник дому.
  • Якщо сонце сходить яскраво-червоне – чекайте снігопаду.

