Яке релігійне свято відзначається 19 листопада 2025: традиції та молитва

Свята 19 листопада в церковному календарі – День пам’яті святого пророка Авдія

19 листопада православна церква вшановує пам'ять святого пророка Авдія. Авдій є одним із 12 малих пророків, і його постать шанується як захисник домашнього вогнища та помічник у скруті.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 19 листопада 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Авдія

19 листопада православна церква вшановує пам'ять святого пророка Авдія. За різними версіями, Авдій жив у VIII–VI століттях до Різдва Христового. Він був родом із селища Віфарам, що поблизу Сихема. Особливе шанування пророк отримав за свою праведність та відданість Богу. Деякі перекази ідентифікують його з тим самим домоправителем царя Ахава, який під час жорстоких гонінь на пророків, що влаштувала цариця Єзавель, приховував сто пророків Господніх у двох печерах і годував їх хлібом і водою. Книга пророцтв Авдія – найменша за обсягом у Старому Завіті. Її центральна тема – пророкування Божого суду над народом Едома, який зловтішався над бідами Ізраїлю, та обіцянка відновлення Сіону. У народній традиції святого Авдія вважали покровителем домашнього вогнища та сімейного благополуччя, а його день присвячували родинним справам та турботі про дім.

Молитви дня

О, святий пророче Божий Авдіє! Ти, що мужньо зберіг віру в часи лихоліття і став захисником для гнаних пророків, молимо тебе: випроси у Всевишнього для нас, грішних, укріплення у вірі та допомогу в годину випробувань. Захисти наші домівки від усякого зла, подай мир і злагоду нашим сім’ям, навчи нас творити добро і бути милосердними. Нехай твоїми молитвами Господь просвітить наш розум і наставить на шлях спасіння. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: