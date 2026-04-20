Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент призначив нового голову Мукачівської РДА

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Токар очолював Закарпатську обласну службу зайнятості
фото: zakarpat-rada.gov.ua

Токар вже був головою Мукачівської районної державної адміністрації у 2021-2024 роках

Сьогодні, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський призначив Едгара Токаря головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження глави держави №31/2026-pп.

«Призначити Токаря Едгара Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області», – йдеться в указі.

Що відомо про Токаря?

Народився Токар 17 лютого 1987 року у місті Мукачево. У 2010 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Займався підприємницькою діяльністю.

У 2021-2024 роках був головою Мукачівської районної державної адміністрації. Також очолював Закарпатську обласну службу зайнятості.

З 4 березня 2025 року – директор департаменту природно-заповідного фонду Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. З 26 листопада 2025 року – директор департаменту природоохоронних територій та біорізноманіття Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Токар був обраний депутатом Закарпатської обласної ради VІIІ скликання від Закарпатської Обласної організації партії «Слуга народу». Член фракції ПП «Слуга народу» в обласній раді.

Засновник та голова Громадської організації «Громадський рух «Сила правди». З початку скликання був членом постійної комісії обласної ради з питань бюджету. Входить до складу постійної комісії обласної ради з питань культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту.

Теги: Мукачево Закарпаття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua