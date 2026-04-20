Президент призначив нового голову Мукачівської РДА

Токар вже був головою Мукачівської районної державної адміністрації у 2021-2024 роках

Сьогодні, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський призначив Едгара Токаря головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження глави держави №31/2026-pп.

«Призначити Токаря Едгара Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області», – йдеться в указі.

Що відомо про Токаря?

Народився Токар 17 лютого 1987 року у місті Мукачево. У 2010 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Займався підприємницькою діяльністю.

У 2021-2024 роках був головою Мукачівської районної державної адміністрації. Також очолював Закарпатську обласну службу зайнятості.

З 4 березня 2025 року – директор департаменту природно-заповідного фонду Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. З 26 листопада 2025 року – директор департаменту природоохоронних територій та біорізноманіття Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Токар був обраний депутатом Закарпатської обласної ради VІIІ скликання від Закарпатської Обласної організації партії «Слуга народу». Член фракції ПП «Слуга народу» в обласній раді.

Засновник та голова Громадської організації «Громадський рух «Сила правди». З початку скликання був членом постійної комісії обласної ради з питань бюджету. Входить до складу постійної комісії обласної ради з питань культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту.