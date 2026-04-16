Куля посеред уроку: що відомо про родину стрілка із закарпатської школи

Правоохоронці з’ясовують, як підліток отримав і проніс до школи травматичний пістолет

У поліції Закарпаття розповіли про підлітка-стрільця та його родину

Дев’ятикласника, який влаштував стрілянину під час уроку в одній із шкіл Закарпаття, характеризують як неконфліктного та доброго учня. До цього моменту підліток не виявляв жодних ознак агресії до однокласників чи педагогів. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан, інформує «Главком».

За словами представниці поліції, вчинок підлітка став справжнім шоком для всього навчального закладу. До інциденту хлопець мав репутацію доброзичливого та врівноваженого учня, що робить мотиви його вчинку ще менш зрозумілими для слідства.

«Неповнолітнього правопорушника всі характеризують як спокійну, добру, чуйну дитину. Ніхто не очікував, що він може вчинити такі протиправні речі. Раніше за ним не проглядалося підозрілої поведінки, також він не чинив якогось булінгу, цькування чи чогось іншого щодо учнів та вчителів», – зазначила Дан.

Також в поліції повідомили, що хлопець виховувався у благополучній багатодітній родині. Наразі він відмовляється пояснювати причини свого вчинку.

Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, в одному з навчальних закладів Ужгородського району учень здійснив постріл та поранив однокласника. Медики оглянули потерпілого, його життю та здоровʼю нічого не загрожує. Поліцейський вилучили пістолет – попередньо, травматичний.

