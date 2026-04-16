Куля посеред уроку: що відомо про родину стрілка із закарпатської школи
Правоохоронці з’ясовують, як підліток отримав і проніс до школи травматичний пістолет
фото: Нацполіція

У поліції Закарпаття розповіли про підлітка-стрільця та його родину

Дев’ятикласника, який влаштував стрілянину під час уроку в одній із шкіл Закарпаття, характеризують як неконфліктного та доброго учня. До цього моменту підліток не виявляв жодних ознак агресії до однокласників чи педагогів. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан, інформує «Главком».

За словами представниці поліції, вчинок підлітка став справжнім шоком для всього навчального закладу. До інциденту хлопець мав репутацію доброзичливого та врівноваженого учня, що робить мотиви його вчинку ще менш зрозумілими для слідства.

«Неповнолітнього правопорушника всі характеризують як спокійну, добру, чуйну дитину. Ніхто не очікував, що він може вчинити такі протиправні речі. Раніше за ним не проглядалося підозрілої поведінки, також він не чинив якогось булінгу, цькування чи чогось іншого щодо учнів та вчителів», – зазначила Дан.

Також в поліції повідомили, що хлопець виховувався у благополучній багатодітній родині. Наразі він відмовляється пояснювати причини свого вчинку.

Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, в одному з навчальних закладів Ужгородського району учень здійснив постріл та поранив однокласника. Медики оглянули потерпілого, його життю та здоровʼю нічого не загрожує. Поліцейський вилучили пістолет – попередньо, травматичний. 

До слова, у Святошинському районі столиці суперечка між знайомими завершилася стріляниною та госпіталізацією. Зловмисник поцілив з вогнепальної зброї жінці у стегно.

Як повідомлялося, 6 квітня у Луцьку на Театральному майдані дівчина влаштувала стрілянину.

Читайте також

Стан учня задовільний, він продовжує навчання у ліцеї
Вчителька витирала ноги об голову учня: подробиці скандалу у столичному ліцеї
16 березня, 21:30
Киянин за гроші отримав від знайомої жінки її п’ятирічну доньку для сексуальної експлуатації
Купив за $100 дитину і зґвалтував її: прокурори домоглися для нелюда найсуворішого покарання
19 березня, 17:00
17-річних зобов’язали стати на військовий облік
Військовий облік для 17-річних: що потрібно зробити у 2026 році
25 березня, 21:51
В Україні на законодавчому рівні немає чітких правил про заборону використання смартфонів у школах
Рада може заборонити смартфони у школах: нардеп назвав причину
30 березня, 15:21
Наразі тривають заходи для притягнення зловмисника до відповідальності
СБУ викрила «праву руку» Кисельова: пропагандист отримав підозру
2 квiтня, 16:04
Пожежа внаслідок падіння дрона у Вишневому
Атака на Вишневе: ворожий «Шахед» упав між школою та дитячим садком (відео)
3 квiтня, 12:22
Реформа старшої школи: чи потрібно буде дев’ятикласникам складати НМТ
Реформа старшої школи: чи потрібно буде дев’ятикласникам складати НМТ
10 квiтня, 20:30
Омбудсменка пояснила обов’язки громад перед учнями
Освітня реформа: омбудсменка пояснила, що треба терміново робити тим громадам, де закриваються школи
14 квiтня, 08:27
Орбан звинувачував Україну у відправленні етнічних угорців «на бійню»
The Guardian розшукало в Україні угорців, які підтримують Орбана
11 квiтня, 20:40

Кримінал

Стрілянина на уроці: правоохоронці показали кадри затримання підлітка, який поранив однокласника (відео)
Стрілянина на уроці: правоохоронці показали кадри затримання підлітка, який поранив однокласника (відео)
Куля посеред уроку: що відомо про родину стрілка із закарпатської школи
Куля посеред уроку: що відомо про родину стрілка із закарпатської школи
Представники ТЦК за час війни пережили сотні нападів: названо область-антилідера
Представники ТЦК за час війни пережили сотні нападів: названо область-антилідера
ВАКС відмовився скасувати підозру Міндічу, який не приїхав до суду через обстріли в Україні
ВАКС відмовився скасувати підозру Міндічу, який не приїхав до суду через обстріли в Україні
Суд продовжив термін дії обов’язків Крупі
Суд продовжив термін дії обов’язків Крупі
На Харківщині чоловік задушив тещу та півтора року переховував її тіло в сараї
На Харківщині чоловік задушив тещу та півтора року переховував її тіло в сараї

Новини

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Сьогодні, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
